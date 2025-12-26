Horario y recorrido de la procesión del Divino Pastorcillo de Capuchinos en Córdoba

Córdoba pondrá este sábado, 27 de diciembre, el broche final al calendario procesional del año con la salida de la imagen del Divino Pastorcillo, titular del Redil Eucarístico de la Divina Pastora de Capuchinos. Se trata de una de las citas más singulares del tiempo navideño en la ciudad, que cada año reúne a numerosos fieles y cofrades en las calles ubicadas en el entorno del convento, en pleno centro.

La procesión iniciará su recorrido a las 16.30 horas desde la Plaza de Capuchinos, avanzando por las calles Conde de Torres Cabrera, Domingo Muñoz, Ramírez de Arellano, Góngora, San Álvaro, Plaza de San Miguel y San Zoilo. Continuará nuevamente por Conde de Torres Cabrera, Obispo Fitero, Cardenal Toledo, Ramírez de las Casas Deza, Carbonell y Morand, y Bailío, antes de regresar a la Plaza de Capuchinos, donde está prevista la entrada del cortejo en torno a las 19.00 horas.

El Divino Pastorcillo, en la procesión de 2024. / Víctor Castro

Como en años anteriores, el acompañamiento musical correrá a cargo de la Agrupación musical de El Carpio, formación que aportará los sones cofrades a esta última procesión del año en la capital cordobesa. En esta edición, además, la agrupación protagonizará el estreno de la marcha procesional Divino Pastor, una composición original de Francis Fernández Acosta, creada expresamente para esta advocación.

La salida procesional del Divino Pastorcillo se consolida así como una de las manifestaciones de religiosidad popular más singulares del cierre del año en Córdoba, aunando el carácter entrañable del tiempo navideño con la tradición cofrade de la ciudad.