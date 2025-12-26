Hito clave para investigar el cáncer de mama posparto en Córdoba: el Imibic reúne a 15.000 madres lactantes en solo seis días

El Proyecto Hera, impulsado desde Córdoba por el Imibic, ha alcanzado un hito clave en su desarrollo al completar en tiempo récord las 15.000 solicitudes de madres lactantes necesarias para la segunda fase del estudio. El cupo se cerró el pasado lunes 22, apenas seis días después de abrirse el plazo de inscripción, una respuesta que el equipo investigador califica de “extraordinaria y abrumadora”.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración científica del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM), ha logrado movilizar a mujeres de todos los puntos de España, tanto de la península como de los archipiélagos, y ha despertado incluso el interés de participantes de países como Portugal y Alemania. Desde el Imibic destacan que la difusión ha sido completamente orgánica, gracias a redes de apoyo a la lactancia materna y en la implicación directa de profesionales sanitarios como matronas, ginecólogos y personal de atención a la salud de la mujer.

A esta red se han sumado de forma natural instituciones, empresas, medios de comunicación y particulares, convirtiendo la convocatoria en un ejemplo de participación social en torno a un proyecto científico con sello cordobés y proyección internacional.

Envío de los primeros kits de donación

El avance del estudio ya se ha traducido en pasos concretos. El pasado martes 23 se prepararon los primeros 6.500 kits de donación de leche materna, que comenzarán a enviarse este viernes a los domicilios de las madres participantes. El resto de los kits quedará listo a lo largo de esta semana y se remitirá progresivamente en los próximos días.

La preparación y el etiquetado de los envíos se está realizando con el apoyo del voluntariado de la asociación de lactancia materna Almamar. Para el equipo investigador, este proceso tiene además una fuerte carga simbólica. “Leer los destinos de cada kit nos hace conscientes de la dimensión y de la red de colaboración que ha generado este proyecto”, explica Javier Cantero, coordinador del Proyecto Hera.

Desde la organización recuerdan a las participantes la importancia de seguir de forma rigurosa las instrucciones incluidas en cada kit, así como el vídeo explicativo elaborado para acompañar paso a paso el proceso de donación, con el fin de garantizar la validez de las muestras.

Abierto el estudio epidemiológico

Aunque el cupo para la donación de leche materna ya se ha completado, el Proyecto Hera mantiene abierta otra de sus líneas fundamentales: un estudio epidemiológico que analiza los factores que influyen en la aparición del cáncer de mama posparto. Esta parte del proyecto cuenta ya con más de 5.000 mujeres participantes, pero el objetivo es seguir ampliando la muestra para lograr resultados más sólidos y representativos.

En este caso pueden participar todas las mujeres mayores de 18 años, sean o no madres lactantes. “Cada respuesta suma conocimiento y nos acerca a soluciones reales para comprender mejor por qué aparece este tipo de cáncer y qué factores influyen en su desarrollo”, subraya Juan de la Haba, investigador principal del estudio.

Investigación pionera con sello cordobés

El Proyecto Hera es una iniciativa de investigación biomédica pionera que persigue desarrollar un test capaz de anticipar el riesgo de cáncer de mama posparto a partir de unas gotas de leche materna, avanzando así en la prevención y el diagnóstico precoz. La colaboración con Geicam aporta experiencia, solvencia científica y una amplia red de centros, claves para la proyección y solidez del estudio.

Desde el IMIBIC destacan que Hera representa un nuevo modelo de investigación participativa, que trasciende el laboratorio y sitúa a la sociedad en el centro de la generación de conocimiento científico, con Córdoba como punto de partida.