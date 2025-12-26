La Guardia Civil interviene 220 plantas de marihuana y detiene a una persona en Cerro Muriano

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de droga en la barriada de Cerro Muriano, en Córdoba. En esta actuación, se ha incautado de 220 plantas de marihuana y ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, por cultivo de marihuana, y de un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Según informa este viernes, las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana en una vivienda de esa barriada periférica. La inspección practicada en la zona permitió detectar un fuerte olor a marihuana y apreciar que la zona de cocheras de la vivienda permanecía las 24 horas con la luz encendida, lo que vino a reafirmar las sospechas que los agentes mantenían sobre la existencia de una plantación de marihuana en su interior.

Enganchada ilegalmente a la red

Asimismo, fruto de la colaboración de personal de Endesa, se pudo comprobar que la vivienda mantenía un enganche ilegal a la red eléctrica. Ante ello, se procedió al registro de la vivienda, lo que permitió localizar en su interior, un cultivo tipo indoor de marihuana, que albergaba unas 220 plantas de dicha droga, en avanzado estado de crecimiento y floración, el cual ha sido totalmente desmantelado.

Los agentes hallaron, además, todos los útiles necesarios para su mantenimiento, tales como lámparas, transformadores eléctricos, sistemas de ventilación y refrigeración. Ante este hallazgo, se procedió a la detención del propietario de la plantación, como presunto autor de un delito contra la salud pública, por cultivo de droga, y otro de defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda para alimentar la maquinaria mantenía un enganche ilegal a la red eléctrica.

Detenido, droga, efectos intervenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. La Guardia Civil recuerda que, si un ciudadano necesita comunicar cualquier emergencia, puede hacerlo a través del teléfono 062, donde será atendido las 24 horas del día, los 365 días del año.