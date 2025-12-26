El final de las curvas de la Cuesta del Espino en Córdoba se acerca: así es el proyecto que las eliminará

Uno de los proyectos más esperados de Córdoba podrá ser una realidad en el momento en el que el Gobierno central ejecute el acondicionamiento de la A-4 entre Sevilla y Jaén. Una de las actuaciones consiste en la eliminación de las curvas de la Cuesta del Espino, un punto en el que la velocidad está limitada por el riesgo que tiene para la seguridad vial su sinuoso trazado y que, además, cuenta con varios radares para controlarla. Para acabar con estas curvas, el anteproyecto en el que trabaja el Gobierno, y que ya ha pasado la fase de exposición pública y logrado su visto bueno, contempla un nuevo trazado de ocho kilómetros.

La actuación, a la que le queda un largo recorrido, se llevará a cabo entre los puntos kilométricos 413 y 421 y tendrá tres partes diferenciadas, ya que al principio y al final de la misma lo que se hará es ajustar el trazado actual mientras que la parte central será totalmente nueva. La variante de la Cuesta del Espino es una de los tramos de nueva construcción en la capital junto a la variante del Guadajoz y a la duplicación de calzada en un tramo de diez kilómetros de la A-4 a su paso por Córdoba.

Trazado de la variante de la Cuesta del Espino. / Ramón Azañón

Tres tramos

El primer tramo afecta a dos kilómetros, entre el punto 412,1 y el 414,1. Una curva con un radio de 1.500 metros sustituirá a dos de 600 y 500. En esta parte del trazado, el anteproyecto contempla la eliminación de ramales y la ejecución de glorietas.

En el segundo tramo el anteproyecto prevé acabar con nueve curvas de un radio de 200 metros y con un desnivel del 6%. La actuación se extiende entre los puntos 414,1 y 420. El nuevo trazado contará con curvas de radios que oscilan entre los 1.200 y 1.400 metros e irá al oeste del actual, a dos kilómetros de distancia. En este caso la inclinación máxima será del 5%. El trazado, en el punto 420, incorporará glorietas. La actuación incluye también la remodelación del enlace con la N-331, la antigua carretera de Málaga.

El último tramo de esta parte del trazado, el de conexión con la A-4, tendrá una curva de 1.440 metros y otra de 1.000.

Principales actuaciones previstas en el trazado de 88 kilómetros de la A-4. / Ramón Azañón

Esta actuación contará con un presupuesto de más de 56 millones y con un plazo de casi dos años y medio. La intervención se enmarca dentro de una actuación global que contempla una inversión total de 512,6 millones de euros y que prevé la ejecución de más variantes, entre ellas, la de Montoro y Villafranca.

En total, el acondicionamiento de la A-4 entre Sevilla y Jaén implicará la construcción de quince viaductos para salvar el Guadalquivir, el Guadajoz, arroyos y vías de tren; la ampliación de cinco sobre arroyos y sobre la ronda de Poniente (A-3050); la ejecución de diez pasos superiores; la ampliación de once pasos inferiores y la construcción de veinte nuevos; y la realización de una decena de muros de contención.

Trazado de la variante sobre el río Guadajoz. / Ramón Azañón

La variante del Guadajoz

El tramo de diez kilómetros de la A-4 que duplicará su calzada enlazará con los casi cinco kilómetros en los que se actuará en la zona del Guadajoz, entre los puntos 407,4 y 412,1, donde se rectificará una curva existente, que pasará de un radio de 500 metros a otro de 1.000. Eso será en el punto 408,4, en el enlace con la CO-32, la variante Oeste (la que une la carretera del Aeropuerto con la A-4).

La variante del Guadajoz evitará el paso por varias curvas. / A. J. González

Otra actuación será la construcción de una variante al oeste de la A-4 para sustituir seis curvas de entre 250 y 520 metros de radio en el entorno del cruce con el Guadajoz, entre los puntos 409 y 412,1, por tres de 1.200. Este proyecto exigirá la construcción de un viaducto sobre el río. Además, el trazado pasará por los terrenos del polígono de El Álamo que promovía antes de la crisis económica Vialmar y que nunca llegó a ejecutarse (no el de la plataforma logística que lleva tramitándolo desde 2018). El presupuesto previsto para esta obra superará los 38 millones y el plazo, los 14 meses.

El proyecto de la variante del Guadajoz incluen la adaptación de los enlaces existetes y la modificación de ramales afectados. Hay que tener en cuenta que a continuación de este tramo está ya el de la Cuesta del Espino.