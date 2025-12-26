Las farmacias de Córdoba, pioneras en España, en renovar fármacos sin ir a la consulta del médico

Las farmacias andaluzas vuelven a ser pioneras en la colaboración con la Consejería de Salud de la región para mejorar la asistencia de los pacientes y una mejor adherencia a sus tratamientos. Hace más de 20 años las farmacias andaluzas ya jugaron un papel fundamental en la implantación de la receta electrónica, que revolucionó el modelo de dispensación a nivel nacional. A principios de este siglo, el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos firmó un convenio con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para eliminar la receta de papel.

A partir de ese momento, los tratamientos prescritos por el médico de atención primaria y, con posterioridad, también los de los facultativos de hospital, empezaron a quedar archivados de forma electrónica en la tarjeta sanitaria de cada paciente.

De este modo, al ir una persona a una farmacia, como a las boticas se les implantó también el sistema informático Diraya, que da soporte a la receta electrónica, en los ordenadores de cualquier oficina de farmacia aparece la información relativa a las prescripciones que haya aprobado el médico para los usuarios de la sanidad pública.

Evitar visitas innecesarias

Desde que se implantó este avance hace dos décadas se han evitado en Andalucía millones de visitas al médico, ya que en el caso de que la indicación farmacológica se prolongue en el tiempo, la información grabada en la tarjeta sanitaria indica cuándo el paciente debe ir de nuevo a la farmacia a por un nuevo envase de la medicación y también cuando debe pedir cita si ya se le va a acabar dicha prescripción prolongada.

Así, es muy habitual que en las farmacias se le recuerde a sus usuarios precisamente esto, cuándo les queda ya solo un envase del tratamiento, para que se acuerden de solicitar cita con su médico.

Carmen Soto Díaz y su madre, Carmen Soto, titular de una de las farmacias de Cabra donde se está pilotando la petición de renovación de fármacos para pacientes crónicos. / José Moreno

Ahora, 20 años después, la Consejería de Salud y las farmacias andaluzas dan un paso más en el sistema de receta electrónica, para continuar mejorando la asistencia médica y farmacológica. Se trata de la puesta en marcha del pilotaje de un nuevo canal de comunicación entre farmacéuticos y médicos que, previsiblemente a partir de marzo, según las estimaciones de la Consejería de Salud, permitirá a los farmacéuticos solicitar al médico la renovación automática de los tratamientos de pacientes crónicos sin que estos acudan previamente a su centro de salud. Un colectivo de población al alza el de los pacientes crónicos, atendiendo a la cada vez mayor esperanza de vida y al envejecimiento de la población.

La medida, de nuevo pionera a nivel nacional e impulsada por el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos y la Consejería de Salud, era una reivindicación de la farmacia andaluza, que evitará a los pacientes tener que solicitar cita a su médico de cabecera para la renovación de su tratamiento, contribuyendo a descongestionar las consultas de atención primaria, a la vez que posibilitará mejorar la seguridad y la continuidad asistencial, destaca el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño. / Ramón Azañón

Podría ahorrar un 30% de consultas

El Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos calcula que casi un 30% de las consultas en atención primaria están relacionadas con la renovación de tratamientos, con lo que el impacto de esta medida puede ser muy relevante para aliviar la presión asistencial, además de su indudable beneficio en la adherencia y continuidad de los tratamientos.

Pilotaje con sello cordobés

Ya se ha iniciado el pilotaje de este avance y Córdoba es la primera provincia de Andalucía en la que se está llevando a cabo, recalca Rafael Casaño. En concreto, las farmacias y centros de salud de las localidades de Cabra, Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco han comenzado el pilotaje del nuevo canal de comunicación entre farmacéuticos y médicos, que permitirá a los primeros solicitar la renovación automática de los tratamientos a pacientes crónicos.

Interior de una farmacia en Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Tres fases

En esta primera fase, precisa el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, se va a desarrollar este canal de comunicación directa entre las farmacias y los médicos, comenzando por Córdoba y siguiendo después por las demás provincias. En la segunda fase, el farmacéutico podrá realizar, entre otras gestiones, una solicitud al médico para la renovación del tratamiento de un paciente crónico, de forma que el facultativo recibirá este mensaje en un buzón electrónico, evitando que el paciente tenga que ir a consulta expresamente a renovar la medicación que se le va acabar.

Además, el programa tendrá una tercera fase que permitirá, si todo transcurre favorablemente, que en el segundo trimestre de 2026 cualquier farmacia de fuera de Andalucía también pueda comunicarse con un médico del SAS.

La Consejería prevé que el nuevo programa esté instalado en las farmacias de la región que lo deseen, unas 4.000 son las que hay, a principios de 2026, para que en marzo del próximo año ya permita que sea el propio farmacéutico el que pueda solicitar la renovación de tratamientos al médico para pacientes crónicos sin que estos tengan que pedir cita ni acudir al centro de salud.