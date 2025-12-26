Este es el día de vuelta al colegio en Córdoba tras las vacaciones de Navidad

Reuniones y festejos, ocio en familia, regalos, la visita de los Reyes Magos… los niños son los grandes protagonistas de la Navidad y disfrutan este año de más de dos semanas de vacaciones alejados de los madrugones, de las aulas y, sobre todo, de la rutina.

Los escolares (y docentes) cordobeses se despidieron de las clases el 19 de diciembre con la entrega de las notas y las funciones navideñas y volverán a clase una vez disfruten de los regalos del Día de Reyes.

No obstante, no conviene despistarse, y tras tantos días de relax, la pregunta es: ¿cuándo vuelven los niños a clase tras las vacaciones de Navidad?

Calendario escolar 2025-2026

De acuerdo con la resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, en Córdoba, el presente curso escolar se inició el lunes 1 de septiembre de 2025 y finalizará el martes 30 de junio de 2026.

Los escolares cuentan este curso con un total de 6 días festivos –más los tres locales-, y de cinco puentes. Tres de ellos, el del 12 de octubre, el de Todos Los Santos y el de la Constitución, ya disfrutados en el primer trimestre.

¿Cuándo empiezan las clases en Córdoba tras la Navidad?

En cuanto a las vacaciones escolares, los estudiantes cordobeses de los niveles no universitarios volverán a las clases el jueves 8 de enero con la vuelta a clase, y es que los escolares de la provincia suman al periodo de vacaciones de Navidad (del 23 de diciembre al 6 de enero), un día más, ya que la Delegación Territorial establece el 7 de enero como día no lectivo provincial.

Para disfrutar de las siguientes vacaciones habrá que esperar hasta Semana Santa, fijada en el calendario del 30 de marzo al 5 de abril.

Próximos festivos en las aulas cordobesas

Una vez regresen a las aulas, estudiantes y profesorado tendrán que esperar hasta finales de febrero para disfrutar de un puente con motivo del Día de Andalucía. En 2026, en 28 de febrero cae en sábado por lo que solo contarán con el extra del lunes 2 de marzo, establecido como Día de la Comunidad Educativa

Tras estos días, llegarán las vacaciones de Semana Santa, y ya solo quedará el festivo del 1 de mayo como día marcado en rojo en el calendario escolar de la provincia, que cae en viernes y forma puente con el fin de semana. Y ya solo en el caso de la capital, los escolares disfrutarán de descanso el jueves y viernes de Feria de Nuestra Señora de la Salud.

