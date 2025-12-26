Las cordobesas EsDron y Mitiga, entre las 100 mejores 'startups' de los parques tecnológicos de España

Las empresas emergentes EsDron y Mitiga, ubicadas en el Parque Tecnológico de Córdoba Rabanales 21, han sido seleccionadas por la Asociación de Parques Tecnológicos Españoles (APTE) para su inclusión en la lista de las mejores startups de 2025 ubicadas en alguno de sus recintos tecnológicos.

EsDron, fundada en 2022, promueve una agricultura de precisión mediante drones de última generación que monitorizan cultivos y aplican tratamientos foliares con precisión milimétrica. Su tecnología anticipa deficiencias nutricionales, plagas y enfermedades. La aplicación de esta innovación mejora la producción, haciendo más rentables las explotaciones agrícolas.

Por su parte, Mitiga es una startup, fundada en 2024, que implementa y desarrolla a medida soluciones software para empresas, optimizando procesos con sistemas de automatización e inteligencia artificial.

La APTE ha publicado su listado anual con las 100 startups más destacadas del año 2025, ubicadas en 43 de sus parques científicos y tecnológicos, presentes en 15 comunidades autónomas, reafirmando el papel de estos entornos como nodos estratégicos de innovación. El listado puede consultarse aquí.

Protagonismo de las tecnologías digitales

La distribución sectorial de esta selección de empresas refleja un claro liderazgo de las tecnologías digitales, seguidas por áreas como la salud, la biotecnología, la sostenibilidad y la energía. Junto a estos sectores emergen también iniciativas relevantes en los ámbitos industrial, aeronáutico, electrónico y de consultoría e ingeniería, lo que demuestra la diversidad y solidez del ecosistema innovador presente en los parques científicos y tecnológicos españoles.

Con esta iniciativa, que se realiza por tercer año consecutivo, la APTE pretende reconocer el talento y la capacidad emprendedora que se desarrolla en los parques científicos y tecnológicos españoles, así como facilitar el acceso de estas startups a potenciales entidades inversoras interesadas en proyectos de alto crecimiento.