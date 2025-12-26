Los vídeos más impactantes del año en Córdoba

Dice el refrán que una imagen vale más que mil palabras, a lo que habría que añadir si es en movimiento, aún más. Los contenidos multimedia figuran entre los más vistos cada año entre los lectores de Diario CÓRDOBA. Un elemento audiovisual que enriquece las informaciones, resume las noticias y cuyo impacto perdura en la retina de los lectores más allá de la noticia en sí.

Este año, los cinco vídeos más vistos en la web de Diario CÓRDOBA van de la mano de la actualidad informativa, con un lugar destacado para la noticia más impactante a nivel local, y con transcendencia a nivel internacional: el incendio en el interior de la Mezquita-Catedral. Las llamas en el monumento Patrimonio de la Humanidad sorprendieron en la tarde del 8 de agosto a los paseantes en el entorno del casco histórico. El fuego localizado en una de las capillas de la nave de Almanzor, fue controlado pocas horas después de su inicio, a las 21.15 horas, conteniendo los daños estructurales del edificio.

Las primeras imágenes del suceso son el vídeo más visto de este 2025, al que se suman el 40º aniversario de la muerte de Paquirri en Pozoblanco, las inundaciones en Gran Vía Parque, un siniestro en Arroyo del Moro, y el río Guadalquivir desbordado a su paso por Córdoba.

Así han sido los primeros momentos del incendio de la Mezquita de Córdoba: el monumento en llamas

La Mezquita-Catedral de Córdoba en llamas. Las imágenes grabadas por turistas y locales a quienes ha sorprendido en la calle Magistral González Francés el incendio del monumento más emblemático de Córdoba, Patrimonio Universal de la Humanidad, dan cuenta de las importantes dimensiones del siniestro, que los bomberos y todo el dispositivo de emergencia desplegado han logrado controlar tras varias horas de intenso trabajo. Si a las 21.15 horas de este viernes saltaban las alarmas, a las 23.00 horas tanto las autoridades eclesiásticas como civiles informaban de que el incendio estaba controlado.

Diario CÓRDOBA

40 aniversario de la muerte de Paquirri en Pozoblanco

La cornada casi le secciona el muslo. Entre la enfermería de Pozoblanco y el hospital más cercano, en Córdoba capital, la distancia era inmensa.

PI STUDIO

Inundaciones en Gran Vía Parque

La fuerte lluvia colapsa la avenida de Gran Vía Parque, en Ciudad Jardín, donde el agua penetra en locales y bajos. Ocurrió el 15 de noviembre.

Arde un coche en mitad de la calle en Arroyo del Moro

Una explosión pasadas las 20.00 horas del 28 de julio activa a los bomberos de Córdoba, que han desplegado a la calle Isla Malante una dotación para extinguir un fuego declarado en un turismo.

Diario CÓRDOBA

El río Guadalquivir se desborda a su paso por Córdoba

Las fuertes lluvias registradas en la provincia desde primeros del mes de marzo provocó el desbordamiento del río Guadalquivir a su paso por Córdoba el 18 de marzo de 2025.