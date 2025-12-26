RESUMEN 2025
Este es el top 10 de las noticias más virales para los lectores de Diario CÓRDOBA este 2025
Son los temas que más reacciones y comentarios han generado y que van de la actualidad a noticias más desenfadadas
El 2025 toca a su fin y es hora de hacer balance. Desde el punto de vista informativo, los resúmenes se centran en los temas que han dominado la conversación pública, los hitos destacados del año, las tragedias o fenómenos que quedarán para la historia y las noticias que han generado más lecturas, y que detonan el interés de la opinión pública.
Entre los lectores de Diario CÓRDOBA, los lectores se han decantado mayoritariamente por temas de salud, por los sucesos, las incidencias en las infraestructuras ferroviarias y el estado de salud del quinto califa del toreo. Sin embargo, si se atiende a las noticias más virales, las que más conversación, comentarios o debate han generado, las más compartidas en redes sociales, las tornas cambian.
Del río Guadalquivir desbordado al apagón histórico del 28 de abril, pasando por la opinión del chef Jordi Cruz sobre el salmorejo, o los destinos internacionales del aeropuerto de Córdoba, son algunos de los temas más comentados en las redes sociales de Diario CÓRDOBA a lo largo del año.
Entre los contenidos destacados, el vídeo del río Guadalquivir desbordado a su paso por Córdoba por el tren de borrascas del mes de marzo, el anuncio de los vuelos Córdoba-Barcelona con Vueling o el alta de la cordobesa María Jurado tras 59 días en coma en el hospital Reina Sofía.
Lo más viral en Córdoba este 2025
Las noticias y temas que más reacciones, comentarios y más compartidas este año en las redes sociales de Diario CÓRDOBA son las siguientes:
- A la venta los vuelos Córdoba-Barcelona desde 47 euros: todos los precios, fechas y horarios
- El cordobés Fernando Tejero revela su auténtica edad y nadie en España da crédito
- El río Guadalquivir se desborda a su paso por Córdoba
- Apagón histórico: Córdoba recupera la luz tras casi 17 horas a oscuras
- La cordobesa María Jurado, de alta tras 59 días en coma: "Si te dan una segunda oportunidad, hay que aprovecharla"
- Confirmado por la comunidad científica: este extraño mineral solo existe en un pueblo de Córdoba
- De Hong Kong a Nueva York: Córdoba se conecta con 178 destinos internacionales desde este jueves
- Jordi Cruz, cocinero: "El salmorejo es como un gazpacho, solo que lleva menos agua y más pan"
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
- Juan José Ferrer reparte el tercer premio de la Lotería de Navidad en Córdoba: "25 años en la hostelería, me decidí por cambiar y fíjate"
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral