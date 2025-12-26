Este es el top 10 de las noticias más virales para los lectores de Diario CÓRDOBA este 2025

El 2025 toca a su fin y es hora de hacer balance. Desde el punto de vista informativo, los resúmenes se centran en los temas que han dominado la conversación pública, los hitos destacados del año, las tragedias o fenómenos que quedarán para la historia y las noticias que han generado más lecturas, y que detonan el interés de la opinión pública.

Entre los lectores de Diario CÓRDOBA, los lectores se han decantado mayoritariamente por temas de salud, por los sucesos, las incidencias en las infraestructuras ferroviarias y el estado de salud del quinto califa del toreo. Sin embargo, si se atiende a las noticias más virales, las que más conversación, comentarios o debate han generado, las más compartidas en redes sociales, las tornas cambian.

A. J. González

Del río Guadalquivir desbordado al apagón histórico del 28 de abril, pasando por la opinión del chef Jordi Cruz sobre el salmorejo, o los destinos internacionales del aeropuerto de Córdoba, son algunos de los temas más comentados en las redes sociales de Diario CÓRDOBA a lo largo del año.

Entre los contenidos destacados, el vídeo del río Guadalquivir desbordado a su paso por Córdoba por el tren de borrascas del mes de marzo, el anuncio de los vuelos Córdoba-Barcelona con Vueling o el alta de la cordobesa María Jurado tras 59 días en coma en el hospital Reina Sofía.

Lo más viral en Córdoba este 2025

Las noticias y temas que más reacciones, comentarios y más compartidas este año en las redes sociales de Diario CÓRDOBA son las siguientes: