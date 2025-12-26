Córdoba supera los 20.000 juguetes recogidos en la campaña solidaria de Sadeco

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba, Sadeco, ha cerrado con éxito la décima edición de su campaña solidaria 'Regala sonrisas, dona juguetes', superando la cifra de 20.000 juguetes recogidos. Esta iniciativa, ya consolidada en la ciudad, confirma el compromiso solidario de los cordobeses, especialmente en las fechas navideñas.

Entrega adaptada a cada niño

Este año han participado 26 asociaciones y entidades sociales, encargadas de distribuir los juguetes entre menores en situación de vulnerabilidad. Además, 40 particulares han recibido sus regalos de manera personalizada, ajustando los lotes según el número de hijos, edades y preferencias, para garantizar que cada obsequio se adaptara a los gustos de los pequeños.

Diversidad de juguetes y su estado

Entre los juguetes más solicitados destacan bicicletas, patinetes, motos para niños y niñas de corta edad, carritos y muñecas, reflejando la variedad de intereses y necesidades. En cuanto a su estado: el 25% estaba en perfecto estado, nuevos o prácticamente sin uso; 25% fue desechado por encontrarse roto, incompleto o en muy mal estado; el 50% correspondió a juguetes usados pero aprovechables, que tras limpieza y reparación pudieron entregarse en condiciones óptimas.

Reconocimiento al equipo y a las entidades colaboradoras

La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha valorado los resultados de la campaña y subrayado que "una vez más, Córdoba ha demostrado que es una ciudad solidaria y comprometida". Albás ha destacado también la labor de los educadores y educadoras, responsables de la recogida, clasificación y preparación de los lotes, y la colaboración de las entidades y asociaciones sociales, fundamentales para llegar a quienes más lo necesitan.

Barrios que brillan por su solidaridad

Entre las zonas con mayor participación se encuentran Santa Rosa, Arroyo del Moro, Avenida del Cairo y Plaza de Andalucía, consolidando la campaña como una cita imprescindible del calendario solidario de Córdoba, que tras diez años continúa creciendo y reforzando la generosidad de los ciudadanos.