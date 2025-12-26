Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Campanadas bajo cero en Córdoba? Esta es la previsión de la Aemet para Nochevieja

El frío marcará la despedida de 2025 y la bienvenida a 2026 en la capital y la provincia

Fiesta de Fin de Año en Las Tendillas en 2024.

Fiesta de Fin de Año en Las Tendillas en 2024. / Manuel Murillo

Tomás Moreno

Abrigo, guantes y bufandas… ¿Y también paraguas? Las bajas temperaturas no permitirán a los cordobeses lucir sus looks de Nochevieja en todo su esplendor en las celebraciones Fin de Año en Córdoba. Y menos aún si deciden tomarse las uvas y vivir las campanadas en la Plaza de las Tendillas.

El frío invernal, con termómetros cercanos a los 0 grados –y bajo cero en puntos de la Sierra-, será el protagonista de los últimos compases de este 2025 y marcará la jornada de Año Nuevo el 1 de enero de 2026.

Así lo apunta la previsión avanzada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el 31 de diciembre y el 1 de enero, y que señala que la noche más festiva del año los termómetros se situarán en la capital en valores de 2 grados, si bien la sensación térmica podría ser menor, mientras que en el resto de municipios el mercurio se situará en una horquilla de entre -1 y 3 grados.

Córdoba recibe el 2024 con una gran fiesta en las Tendillas

Reloj de Las Tendillas en Nochevieja. / Manuel Murillo

¿Lloverá en Nochevieja en Córdoba?

Después de un otoño y comienzo del invierno marcados por la inestabilidad y la sucesión de borrascas que han dejado lluvias fuertes y constantes en la capital, muchos miran al cielo a la espera de que los chubascos no agüen la noche de fiesta.

A la espera de que avance el pronóstico de la Aemet, la previsión apunta a la presencia de cielos muy nubosos para el miércoles 31 de diciembre en Córdoba, que se irán abriendo conforme avance el día, con una probabilidad de precipitación del 25% y cota de nieve en 1.400 metros.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 2º y 11º; en Lucena, entre 3º y 11º; en Pozoblanco, entre 0º y 10º, y en Priego de Córdoba, entre 0º y 10º.

El tiempo en Córdoba

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

El tiempo en Córdoba el día de Año Nuevo

Al día siguiente, 1 de enero, la Aemet apunta la presencia de cielos con intervalos nubosos, sin riesgo de lluvia. Los termómetros oscilarán en Córdoba entre 2º y 14º; en Lucena, entre 3º y 14º; en Pozoblanco, entre 0º y 12º, y en Priego de Córdoba, entre -1º y 12º.

