De la actualidad a la historia: las fotografías que retratan el 2025 en Córdoba

La imagen es un elemento fundamental que va más allá del soporte informativo o la ilustración de la información, convirtiéndose en noticias por sí misma o como elemento de atracción que invitan a la lectura del texto al que acompañan.

Los contenidos multimedia adquieren entidad propia en la web de Diario CÓRDOBA y cada año figuran entre lo más visto en las selecciones anuales. Este 2025 no es excepción con cuatro fotogalerías que han sido las ‘más pinchadas’ por los lectores del periódico.

Al igual que ha ocurrido con los vídeos más impactantes, las imágenes más vistas van de la mano de la actualidad informativa, con un lugar destacado para la noticia más relevante a nivel local y con transcendencia a nivel internacional: el incendio en el interior de la Mezquita-Catedral.

El incendio de la Mezquita-Catedral, en imágenes

La Mezquita-Catedral de Córdoba en llamas. Las imágenes del incendio del monumento más emblemático de Córdoba, Patrimonio Universal de la Humanidad, dan cuenta de las importantes dimensiones del siniestro, que los bomberos y todo el dispositivo de emergencia desplegado lograron controlar tras varias horas de intenso trabajo.

El incendio de la Mezquita-Catedral, en imágenes / Francesco Mammarella

Fotografías para la historia: las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria

Una mirada a la historia de este espacio de referencia de la capital, que nació el 24 de julio de 1925 con la aprobación del Consistorio de la nueva alineación de las fachadas para regularizar el contorno.

Vista de de la plaza de Las Tendillas en el año 1955, con apenas tráfico. / Ladis / Ricardo / Archivo Municipal

El hotel Mezquita Center abre sus puertas y suma casi 400 plazas a la oferta hotelera de Córdoba

Córdoba suma a su oferta hotelera otras 400 plazas más en un establecimiento de cuatro estrellas. Se trata del segundo hotel que la cadena Center abre en Córdoba, este enclavado en el bulevar de Hernán Ruiz, justo al lado de la estación de trenes de la ciudad y de nombre Mezquita Center.

El hotel Mezquita Center abre sus puertas y suma casi 400 plazas a la oferta hotelera de Córdoba / Manuel Murillo

Ayer y hoy de edificios emblemáticos cordobeses

En ocasiones, hay que desaparecer para volver a nacer. Los avances escriben la historia de la sociedad, de la vida y también de las ciudades. La Córdoba del año 2025, la del siglo XXI, guarda muchos parecidos con la de antaño, pero también representa un presente donde algunos de sus edificios más icónicos no son más que huellas del pasado. Diario CÓRDOBA ha hecho una selección de esos edificios, y algunas infraestructuras, que fueron reseñables en su época y cuyo derribo dio paso a un nuevo capítulo en la historia de la ciudad.