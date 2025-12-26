Así viven los famosos de Córdoba la Navidad: del sincero “hasta pronto” de India Martínez al baile ‘tiktokero’ de Paco Morales

Los famosos de Córdoba vuelven a casa por Navidad este año. A diferencia de otras fiestas, en las que han compartido sus escapadas de ensueño con motivo de estos días de descanso, este 2025 la mayoría se ha decantado por el recogimiento, unas fiestas en familia y las acciones solidarias.

Los hay quienes, como India Martínez, han escogido estas fechas para sincerarse con sus seguidores y anunciar que se toma un descanso de los escenarios para “cuidarse”. Otros, como el chef tres estrellas Michelin Paco Morales, pone rumbo a Italia para disfrutar con su familia política de las primeras navidades como padre. Mientras que hay quienes tiran de clásico, como la modelo Águeda López y su marido el cantante Luis Fonsi, para celebrar las fiestas de la forma más tradicional.

El “hasta pronto” de India Martínez

La cantante cordobesa India Martínez escogió el día de Nochebuena para compartir una reflexión muy sincera con sus seguidores. “Me he pensado mucho este post pero con él me despido de los escenarios por un tiempo, no quiero pero lo necesito más que nunca. Espero que lo entendáis. El escenario me da la vida, pero a veces también me la quita. Se me da fatal “parar” pero esta vez tengo Que hacerlo. Pasar más tiempo en casa, descansar, cuidarme por fuera y por dentro, y también cuidar de los míos. Hacer menos maletas. Y seguir Viviendo para Que en un futuro esas “vivencias” se conviertan en nuevas canciones, y después en conciertos llenos de luz y emoción”, ha confesado.

Un recuerdo para los que no están

La también cantante María José Llergo, se encuentra estos días en Pozoblanco, aunque viviendo estos días desde el recogimiento tras el reciente fallecimiento de su abuelo. La artista ya anunció hace unas semanas que cancelaba sus compromisos por motivos personales para poder estar con su familia en este trance. Aún así, sacó fuerzas para protagonizar el encendido de las luces de Navidad de su Pozoblanco natal. El pasado 18 de diciembre, compartía un emotivo post en sus redes, anunciando el fallecimiento de su abuelo y agradeciendo los mensajes de apoyo y condolencias.

Las navidades clásicas de Águeda López

Desde el otro lado del Atlántico, en su casa de Miami, el cantante Luis Fonsi y su mujer, la modelo cordobesa Águeda López, han compartido unas fotos de su Navidad más clásica junto a sus hijos Mica y Rokko. Y para el día de Navidad, la familia al completo pasó la jornada en Disneyland.

Luis Fonsi y Águeda López, con sus hijos, en Disneyland el día de Navidad. / INSTAGRAM

Baile 'tiktokero' de los Morales-Gualandi

El chef Paco Morales vive sus primeras navidades como padre, junto a su pareja y jefa de cocina, Paola Gualandi, y la familia de esta en Italia. Ataviados con jerséis navideños (a juego Morales y su hijo Leonardo), gorros de papá Noel y felpas de reno, la familia al completo se ha animado a compartir un baile viral para felicitar las fiestas. “Poner de acuerdo a la familia Gualandi tiene su mérito, seguimos practicando. ¡Feliz navidad!”, comenta en sus redes.

Navidad flamenca de Antoñito Molina

Otro que vive su primera Navidad como papá es el cantante Antoñito Molina y vive estos días en familia antes de retomar sus compromisos familiares. Hace unos días compartía con sus seguidores una escapada a Málaga, alumbrado incluido, con el mensaje: “Tenía muchas ganas de que mi niña conociera el lugar donde quieren tanto a su papi. Mi Málaga bonita”. Y con motivo del 24 de diciembre, ha compartido su participación en la Nochebuena de Canal Sur e instantes de la celebración familiar en sus stories.

La solidaridad de Manuel Díaz ‘El Cordobés’

La Navidad es momento también para ser solidarios. Y en esta empresa se encuentra enfrascados Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y su mujer, Virginia Troconis, junto con la Fundación Juegaterapia, que dona videoconsolas y construye jardines y cines en los hospitales para que la quimioterapia jugando se pase volando para los más pequeños.

La pareja compartió el siguiente mensaje en sus redes el día de Nochebuena: “Hoy queremos compartir algo muy especial. Estamos inmersos en un proyecto precioso junto a estos pequeños grandes luchadores y Fundación Juegaterapia. Estamos trabajando en la creación de terrazas llenas de luz, vida y esperanza en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Gracias a la Fundación Juegaterapia por su labor tan inspiradora y por hacer posible que los hospitales sean espacios más humanos y llenos de luz”.