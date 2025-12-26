Sucesos
Los bomberos rescatan a un ciclista herido en Córdoba el día de Navidad
La víctima sufrió una caída y, según los primeros datos, se fracturó una muñeca en las inmediaciones de San Rafael de la Albaida
Los bomberos de Córdoba rescataron este jueves, día de Navidad, a un ciclista que resultó herido después de sufrir una caída en las inmediaciones de San Rafael de la Albaida. Según las primeras informaciones conocidas, la víctima se habría fracturado, al menos, una muñeca y se encontraba en una zona de difícil acceso.
Es por ello que sus acompañantes tuvieron que alertar a los servicios de emergencias para socorrerle. De esta forma, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis) recibió el aviso en torno a las 18.00 horas de la tarde. Fuentes consultadas detallan que el terreno presentaba dificultades, incluso, para desplazarse a pie, por lo que fue necesario evacuar al herido en una camilla.
Finalmente, la víctima y la bicicleta fueron trasladados en un vehículo todoterreno de los bomberos hasta una ambulancia que le esperaba para su transporte a un centro sanitario.
Incendio de colchones en la vía pública
En otro orden de cosas, los bomberos también fueron requeridos ayer, en torno a las 21.30 horas de la noche, para extinguir el incendio originado en unos enseres y unos colchones que se hallaban depositados en la vía pública, en la calle Compositor Joaquín Rodrigo. Este fuego no provocó otros daños materiales.
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral