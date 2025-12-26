Los bomberos rescatan a un ciclista herido en Córdoba el día de Navidad

Los bomberos de Córdoba rescataron este jueves, día de Navidad, a un ciclista que resultó herido después de sufrir una caída en las inmediaciones de San Rafael de la Albaida. Según las primeras informaciones conocidas, la víctima se habría fracturado, al menos, una muñeca y se encontraba en una zona de difícil acceso.

Es por ello que sus acompañantes tuvieron que alertar a los servicios de emergencias para socorrerle. De esta forma, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis) recibió el aviso en torno a las 18.00 horas de la tarde. Fuentes consultadas detallan que el terreno presentaba dificultades, incluso, para desplazarse a pie, por lo que fue necesario evacuar al herido en una camilla.

Finalmente, la víctima y la bicicleta fueron trasladados en un vehículo todoterreno de los bomberos hasta una ambulancia que le esperaba para su transporte a un centro sanitario.

Incendio de colchones en la vía pública

En otro orden de cosas, los bomberos también fueron requeridos ayer, en torno a las 21.30 horas de la noche, para extinguir el incendio originado en unos enseres y unos colchones que se hallaban depositados en la vía pública, en la calle Compositor Joaquín Rodrigo. Este fuego no provocó otros daños materiales.