El Ayuntamiento de Córdoba amplía el horario de cierre de los establecimientos en Navidad

El Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado de forma excepcional la ampliación en dos horas del horario de cierre de los establecimientos públicos durante las fiestas navideñas. La medida estará en vigor entre el 22 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 y afectará a todos los locales que cuenten con licencia municipal de apertura o declaración responsable de inicio de actividad.

La decisión se recoge en un decreto municipal firmado por el alcalde, en base al informe emitido por la Subdirección General de Seguridad, y se adopta al amparo de la normativa autonómica que regula los espectáculos públicos y las actividades recreativas en Andalucía.

Según el decreto, la ampliación horaria se concede con carácter excepcional y tiene como objetivo facilitar el desarrollo de la actividad económica y el ocio durante el periodo navideño, una de las épocas de mayor afluencia de público en la ciudad.

La medida se fundamenta en lo dispuesto en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, así como en el decreto autonómico que regula los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos, y en la Ley de Autonomía Local de Andalucía.

El Ayuntamiento ha comunicado esta resolución a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, a la Policía Local y al Servicio de Disciplina Urbanística. Asimismo, el decreto será publicado en el tablón de anuncios municipal para general conocimiento.