Más de 60 ópticas se adhieren en Córdoba al Plan Veo de ayudas de 100 euros para gafas

Las familias cordobesas (al igual que las del resto del país) que tengan hijos menores de hasta 16 años de edad pueden solicitar ya la ayuda de 100 euros para afrontar la compra de unas gafas o lentes de contacto (lentillas) en cualquiera de las más de 60 ópticas de la provincia cordobesa adheridas al Plan Veo, impulsado por el Gobierno central.

El Plan Veo permanecerá activo hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive. Las familias deberán solicitar la ayuda únicamente de forma presencial en un establecimiento de óptica participante en el plan.

Esta medida financia con hasta 100 euros la adquisición de monturas básica con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante; lentes graduadas orgánicas con antirreflejante -esta opción es para aquellas situaciones en las que solamente se desee cambiar las lentes de las gafas-, y lentes de contacto de material hidrofílico o gas permeable y la solución líquida para lentes de contacto necesaria para su mantenimiento, ambas en una cuantía suficiente para su uso durante un periodo de un año, es decir, de 365 días.

Gafas en una óptica. / Córdoba

Requisitos para optar a la ayuda

Para poder acceder al Plan Veo, las personas beneficiarias deberán cumplir una serie de requisitos como tener cumplidos 16 años o menos en el momento de acceder al plan, y tener derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos por parte del Sistema Nacional de Salud, un requisito este que se podrá acreditar facilitando el código CIPA, que figura en la tarjeta sanitaria o en el documento certificativo para recibir asistencia sanitaria expedido por cada región.

Otra condición para acceder a estas ayudas es tener un problema de refracción diagnosticado susceptible de ser corregido mediante un sistema de ayuda visual incluido en el Plan Veo.

Ópticas dentro del Plan Veo en la capital cordobesa

El listado con las ópticas adheridas al programa se puede consultar en esta dirección electrónica. En concreto, en Córdoba capital hay 19 ópticas incluidas: Salud Ópticos Colón; Multiópticas (Cruz Conde); Visionlab (Ronda de los Tejares); General Óptica (Cruz Conde); Óptica Cordobesa (calle Málaga); Óptica Espinosa de los Monteros (calle Concepción), Costasol Óptica Poniente (calle Escritora Rosa Chacel); General Óptica (calle Enríquez Barrios); Centro Óptico Sánchez (avenida Manolete); Costasol Óptica (plaza de Costasol); Belén Giménez (calle Francisco Rabal); Gafa Total, Alain Afflelou y General Óptica (avenida Jesús Rescatado); Óptica 2000 (El Corte Inglés de Ronda de los Tejares y de Ronda de Córdoba); Soloptical (avenida Gran Capitán); Costasol Óptica Andalucía (plaza de Andalucía); Óptica Soymo )calle Finlandia) y Costasol Óptica Fátima (avenida Virgen de Fátima).

Un óptico-optometrista muestra unas gafas y estuche de lentes de contacto. / CÓRDOBA

Listado de la provincia

Por su parte, en la provincia las ópticas que forman parte del Plan Veo se ubican en Santaella (Óptica Rider); Baena (Irisóptica, Gran Capitán, Blu Servicios Ópticos y Elisabeth Cuenca); Lucena (Óptica Plaza Nueva, ÓpticaPRO Verbien, Óptica Roldán, General Óptica y Alain Afflelou); La Carlota (Óptica Iris y Centro Óptico La Carlota); Peñarroya-Pueblonuevo (Opticalia); Hinojosa del Duque (Óptica Ayuso); Pozoblanco (Vistaóptica y Opticalia); Villanueva de Córdoba (Sanivisión); Villafranca (Óptica León Torres); Puente Genil (Ópticas Ceballos Irisol y Mizar); La Rambla (Óptica Ceballos Irisol, Luqóptica y Jessica Aragonés); Montilla (Óptica Rider, Gran Capitán, Carmen Agraz, Ceballos Irisol); Montoro (Óptica Montoreña); El Carpio (Rico y González farmacéuticos); Pedro Abad (Parabotica); Villa del Río (Alta Visión Óptica); Priego de Córdoba (Centro Óptico Priego, Óptica Balbino, Multiópticas, Óptica Ceballos Irisol y Salud Visión Priego); Espejo (Óptica Reian); Castro del Río (Farmacia Óptica Martínez); Nueva Carteya (Óptico Meléndez); Benamejí (Óptica Moreno); Aguilar de la Frontera (Óptica Ceballos Irisol); Cabra (Plaza Visión, Ópticapro Ceballos Irisol, Primera Ópticos y Gran Capitán) y Rute (Óptica Bertos, ÓpticaPRO Verbien y Multiópticas).