Cultura
Visitas guiadas al Arqueológico y Romero de Torres en el Bellas Artes por Navidad
El arte de Picasso, Barceló, Caballero y los Bécquer protagoniza la Navidad en los museos andaluces
Los museos andaluces dependientes de la Consejería de Cultura y Deporte celebran la Navidad con una programación especial que incluye exposiciones temporales, talleres y visitas guiadas centradas tanto en grandes nombres del arte de los dos últimos siglos como en el patrimonio arqueológico.
El Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba presenta hasta el 1 de marzo la exposición 8 mosaicos, 8 historias, que reúne ocho mosaicos romanos reconstruidos virtualmente a escala real, acompañados de fragmentos originales y documentación arqueológica. El centro completa esta oferta con visitas temáticas y recorridos guiados los días 26, 27 y 28 de diciembre.
Por su parte, el Museo de Bellas Artes de Córdoba acoge hasta el 15 de febrero la muestra Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social, dedicada al pintor cordobés con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Además, hasta el 28 de diciembre puede visitarse una exposición temporal de Arturo Garrido, en diálogo con la colección permanente, junto a la obra invitada Estudio del pintor, de Rafael Romero Barros.
Exposiciones en otras provincias
La programación navideña se extiende al resto de Andalucía con exposiciones como Reflejos. Picasso x Barcelóen el Museo de Almería, que reúne obras cerámicas de ambos artistas junto a piezas arqueológicas; o Urbs Ivlia Gaditana en el Museo de Cádiz, centrada en la Gades romana.
También se suman propuestas en Granada, Huelva y Jaén, con muestras dedicadas a la cultura tartésica, la mitología íbera, el arte contemporáneo y figuras como José Caballero, además de actividades familiares y visitas guiadas.
Cultura durante las fiestas
Desde la Consejería de Cultura y Deporte se subraya que esta programación refuerza el papel de los museos andaluces como espacios de divulgación cultural y participación ciudadana, abiertos a todos los públicos durante las fiestas navideñas.
