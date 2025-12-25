La actualidad del jueves 25 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La calma del día de Navidad en las calles de Córdoba, el balance policial de Nochebuena y el rendimiento de los cedidos del Córdoba CF centran la actualidad de la jornada
La resaca de la Nochebuena marca la actualidad informativa de este día de Navidad en Córdoba, que ha despertado más tranquila tras el jolgorio de anoche, con calles a medio gas, comercios cerrados y un pulso cultural prácticamente detenido. Una calma solo alterada por el balance policial de una noche intensa, con decenas de denuncias por miccionar en la vía pública y el desalojo de un local del centro por un concierto sin autorización entre lo más destacable. En clave deportiva, la atención se centra en el Córdoba CF y en los movimientos que prepara su comisión deportiva de cara al mercado invernal, con la necesidad de reforzar el gol y ampliar opciones en el centro del campo como principales objetivos.
- Córdoba echa el freno para celebrar en familia una Navidad con sabor a domingo
- La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena
- ¿Qué busca el Córdoba CF en el mercado invernal? Así son y serán los movimientos de la comisión deportiva
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba Ciudad
- El 112 atiende en Nochebuena 274 incidencias en Córdoba, un 12% más que el año anterior
- El termómetro sigue bajando en Córdoba, pero ¿podemos guardar el paraguas? Esto es lo que dice la Aemet
- La Diputación de Córdoba y el IES El Tablero avanzan en un acuerdo para internacionalizar la FP en logística
- El PSOE critica el cierre de las bibliotecas municipales de Córdoba en plena época de exámenes
Provincia
- Un cuento de Navidad: los pueblos de Córdoba que no hay que perderse en estas fechas
- Un itinerario urbano sostenible conectará las fuentes de Montilla
Sucesos
Deportes
- Así fue el 2025 de los cedidos por el Cordoba CF: protagonismo en sus equipos con algún vaivén
- Fátima Ouhaddou y Rafa Lozano Jr. son designados los mejores del año por la prensa deportiva
Cultura
- La Junta refuerza la oferta cultural de Córdoba en Navidad: estas son las exposiciones y actividades especiales
- Luis Antonio de Villena rescata la figura de Julio Aumente, poeta esencial del grupo Cántico
Andalucía
- Impacto del clima, empleo y sector primario: los ejes que ordenan el interés informativo en Andalucía
España
Sociedad
- El papa León XIV pide la paz para Israel y Palestina y dialogar para acabar con la guerra en Ucrania
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa