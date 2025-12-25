La resaca de la Nochebuena marca la actualidad informativa de este día de Navidad en Córdoba, que ha despertado más tranquila tras el jolgorio de anoche, con calles a medio gas, comercios cerrados y un pulso cultural prácticamente detenido. Una calma solo alterada por el balance policial de una noche intensa, con decenas de denuncias por miccionar en la vía pública y el desalojo de un local del centro por un concierto sin autorización entre lo más destacable. En clave deportiva, la atención se centra en el Córdoba CF y en los movimientos que prepara su comisión deportiva de cara al mercado invernal, con la necesidad de reforzar el gol y ampliar opciones en el centro del campo como principales objetivos.

