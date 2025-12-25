Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del jueves 25 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La calma del día de Navidad en las calles de Córdoba, el balance policial de Nochebuena y el rendimiento de los cedidos del Córdoba CF centran la actualidad de la jornada

Cordobeses y turistas durante el día de Navidad.

Cordobeses y turistas durante el día de Navidad. / AJ González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La resaca de la Nochebuena marca la actualidad informativa de este día de Navidad en Córdoba, que ha despertado más tranquila tras el jolgorio de anoche, con calles a medio gas, comercios cerrados y un pulso cultural prácticamente detenido. Una calma solo alterada por el balance policial de una noche intensa, con decenas de denuncias por miccionar en la vía pública y el desalojo de un local del centro por un concierto sin autorización entre lo más destacable. En clave deportiva, la atención se centra en el Córdoba CF y en los movimientos que prepara su comisión deportiva de cara al mercado invernal, con la necesidad de reforzar el gol y ampliar opciones en el centro del campo como principales objetivos.

