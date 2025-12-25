La actualidad del jueves 25 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El discurso del Rey por Nochebuena, la 'Tardebuena' cordobesa y la obra de un buen samaritano centran las noticias de este día de Navidad
El tradicional discurso del rey Felipe VI por Nochebuena marca el inicio de la actualidad informativa de este jueves 25 de diciembre, día de Navidad, tras una jornada de Nochebuena en la que los cordobeses desafiaron al frío para disfrutar con amigos, familiares y vecinos de la celebración de una tradición ya arraigada entre la población como son los encuentros de la Tardebuena, con epicentro en el centro y la Plaza de la Corredera. Y como nota amable, la obra de un buen samaritano, que devolvió casi 3.000 euros perdidos en una cochera.
- El Rey apela a la responsabilidad de cada ciudadano para preservar la “convivencia democrática” y no polarizar
- Los cordobeses se reencuentran con la 'Tardebuena' pese al frío
- El pequeño milagro de la Navidad: un vecino de Córdoba devuelve íntegros casi 3.000 euros perdidos en una cochera
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba Ciudad
Provincia
- Salvador Fuentes, en su mensaje de Navidad: “Debemos seguir trabajando para convertir a Córdoba en un territorio de futuro”
Sucesos
- La Guardia Civil desmantela dos activos puntos de venta de droga y detiene a dos personas en La Carlota
Córdoba CF
- La carta del CEO del Córdoba CF: Monterrubio remarca que "el club avanza con el empuje de todos los cordobesistas"
Planes
- Gospel, 'El Cigala' y la ruta definitiva de los Patios para el último finde del año que se alarga por Navidad
España
- Sánchez felicita "las fiestas" a los españoles "las vivan como las vivan"
- Las promesas olvidadas de Yolanda Díaz en el ecuador de legislatura: del viaje a Palestina a volver a presentar la reducción de jornada
Especial multimedia
- Impacto del clima, empleo y sector primario: los ejes que ordenan el interés informativo en Andalucía
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa