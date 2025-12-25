El tradicional discurso del rey Felipe VI por Nochebuena marca el inicio de la actualidad informativa de este jueves 25 de diciembre, día de Navidad, tras una jornada de Nochebuena en la que los cordobeses desafiaron al frío para disfrutar con amigos, familiares y vecinos de la celebración de una tradición ya arraigada entre la población como son los encuentros de la Tardebuena, con epicentro en el centro y la Plaza de la Corredera. Y como nota amable, la obra de un buen samaritano, que devolvió casi 3.000 euros perdidos en una cochera.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba Ciudad

Provincia

Sucesos

Córdoba CF

Planes

España

Especial multimedia