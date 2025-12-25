El PSOE critica el cierre de las bibliotecas municipales de Córdoba en plena época de exámenes

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba y secretaria general de la agrupación del PSOE de Sureste-Levante, Alicia Moya, ha criticado al gobierno local por cerrar "una vez más" las bibliotecas municipales en plena época de exámenes universitarios, "dejando así a muchos alumnos sin el espacio adecuado para preparar las pruebas que realizarán después de las fiestas". Según Moya, "el gobierno del PP no cree en el carácter de servicio público que debe tener un Ayuntamiento, ya que dejar sin servicio de bibliotecas a los estudiantes en esta época supone mermar las opciones de aquéllos que no disponen en sus casas de un lugar adecuado para preparar los exámenes de enero".

El Ayuntamiento, ha añadido, "no dispone del personal necesario para mantener estas instalaciones abiertas en unas fechas en las que los trabajadores municipales suelen coger vacaciones o días de descanso, por lo que debería reforzar la plantilla para que las bibliotecas municipales estuviesen abiertas también en estos díaa. Para Moya, "es necesario que el Ayuntamiento disponga del número de trabajadores suficientes para cubrir todos los períodos del año y que los derechos de los trabajadores no tengan que suponer un perjuicio para los usuarios”.

La agrupación socialista Sureste-Levante ofrece sus instalaciones

Por ello, Alicia Moya ha informado de que la agrupación socialista del distrito Sureste-Levante, a iniciativa de Juventudes Socialistas de Córdoba, ofrece desde el día 26 de diciembre hasta el 5 de enero su sede en la calle Luis Valenzuela número 18 para aquellos estudiantes que lo necesiten, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

"Es necesario que la corporación municipal no solo piense en estas fechas como días festivos, sino que lo haga también como en días en que los estudiantes necesitan espacios donde poder concentrarse y abstraerse precisamente del ruido y las fiestas navideñas. Dejarlos con las bibliotecas municipales cerradas significa quitarles la oportunidad a muchos de ellos en unos días fundamentales", ha concluido.