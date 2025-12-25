La Policía Local desaloja un bar y pone 53 denuncias por miccionar en la calle en Nochebuena

La Policía Local de Córdoba interpuso un total de 53 denuncias por miccionar en la calle durante la jornada de Nochebuena, según la información facilitada este jueves por el Ayuntamiento de Córdoba. Además, se realizó otra denuncia por portar sustancias estupefacientes.

Durante la jornada, los agentes intervinieron además en la taberna Doce de Octubre, situada en pleno centro de la ciudad, donde, al parecer, se estaba celebrando un concierto en directo sin autorización que llegó a congregar a unas mil personas en el interior del patio y otras mil trescientas en el exterior, llegando a cortar la vía pública, según las mismas fuentes.

Desalojo del local

La Policía Local procedió a desalojar por completo el local y a levantar un acta de inspección por las siguientes infracciones: venta de bebidas al exterior y música en directo sin autorización.

Tras el desalojo, el establecimiento quedó cerrado y la vía expedita, según indica el informe policial.