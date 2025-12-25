El obispo de Córdoba llama a reflexionar ante "la miseria que padecen tantos niños"

La Catedral de Córdoba ha acogido este jueves la tradicional misa de Navidad, una de las celebraciones religiosas más significativas del año, que ha sido presidida por el obispo de la diócesis, Jesús Fernández. El templo se ha llenado de fieles que han acudido para conmemorar el nacimiento de Jesús, en un ambiente marcado por la solemnidad.

Durante la homilía, el obispo ha destacado que Dios se hace niño "por solidaridad con todos nosotros; asume todas las limitaciones propias de la condición humana simplemente por amor". En ese sentido, ha subrayado que "se hizo pequeño para hacernos grandes, para mostrar la grandeza de los humildes, de los pobres y de los excluidos".

Asistentes a la misa de Navidad, este jueves en la Catedral de Córdoba. / A. J. González

El prelado ha añadido que el Niño Jesús que hoy nace "nos abraza para que también nosotros sepamos abrazar a los necesitados", reconociendo que "no siempre lo hacemos". Por ello, ha invitado a la reflexión ante "la miseria que padecen tantos seres humanos y, de manera especial, tantos niños: aquellos que son expulsados de sus hogares, utilizados como soldados, abandonados a situaciones de explotación, empujados a la delincuencia, abusados o incluso privados del derecho a nacer".

Para concluir, el obispo ha expresado su agradecimiento a la labor de tantas personas e instituciones, especialmente de la Iglesia, comprometidas "con el cuidado de los más frágiles". Ha destacado que su generosidad y dedicación se hacen especialmente visibles en estos días en las casas de acogida, los hospitales y los hogares para personas mayores sin recursos. Finalmente, ha pedido que el Niño Dios "los bendiga a todos".

Coro de la Catedral, en la misa de este jueves. / A. J. González

La ceremonia religiosa ha contado con el acompañamiento del Coro de la Catedral, bajo la dirección del canónigo Antonio Murillo, que ha interpretado villancicos y piezas litúrgicas tradicionales, contribuyendo al carácter solemne del acto.

Tras la eucaristía, los fieles han hecho cola ante el altar mayor de la Catedral para besar la imagen del Niño Jesús en manos del obispo de Córdoba, mientras el coro entonaba villancicos.