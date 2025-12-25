Literatura
Luis Antonio de Villena rescata la figura de Julio Aumente, poeta esencial del grupo Cántico
El escritor reconstruye la vida y obra de uno de los autores más secretos y refinados de la poesía española contemporánea en un libro que invita a redescubrir su legado
El escritor y poeta Luis Antonio de Villena rescata la figura del cordobés Julio Aumente, uno de los poetas más secretos, refinados y fascinantes del grupo Cántico, devolviéndolo al lugar que merece dentro de la literatura española contemporánea.
En el libro La vida exquisita y esquiva de Julio Aumente. Crónica íntima del gran y secreto poeta del grupo Cántico, De Villena reconstruye su trayectoria vital y literaria a través de una prosa elegante, literaria y poderosa.
Un retrato íntimo y literario
Según señala la editorial Cántico, el autor ofrece un retrato complejo de Julio Aumente, en el que conviven el dandy sofisticado del Madrid bohemio y el poeta de raíz cordobesa, estrechamente ligado a los años fundacionales de la revista Cántico.
La obra se adentra en los distintos aspectos de su personalidad y de su creación literaria, poniendo en valor una figura que permaneció durante décadas en un discreto segundo plano.
Dos etapas creativas
El libro explora las dos grandes etapas de la obra de Aumente. La primera corresponde a su juventud, unida a la Córdoba de la revista Cántico, núcleo creativo del grupo artístico que marcó una época en la poesía española de posguerra.
La segunda etapa se sitúa años después, cuando Julio Aumente retoma la escritura animado por el renovado interés académico en su obra y por el propio Luis Antonio de Villena, que desempeñó un papel decisivo en su recuperación literaria.
Una voz singular dentro de Cántico
La escritura de Julio Aumente está marcada por la sensualidad, la ironía posmoderna y un profundo sentido de la belleza y la libertad, rasgos que, junto a su permanente cercanía a la juventud, lo convierten en una de las voces más singulares del grupo Cántico.
Vida privada y estética personal
Además del análisis literario, el libro rescata numerosos detalles íntimos de su biografía, como su excéntrica mansión concebida como un totum revolutum barroco, sus relaciones sentimentales, sus pasiones estéticas y el refinamiento magnético que definía su personalidad. La vida exquisita y esquiva de Julio Aumente es, más que una biografía, una invitación a revisitar su obra poética y a recuperar a un autor que continúa siendo un secreto exquisito de las letras españolas.
El legado del grupo Cántico
Cántico fue el nombre del grupo de artistas, principalmente poetas y también pintores, que publicaron en 1947 una revista con ese mismo título en Córdoba. Entre sus miembros más destacados se encontraban los poetas Pablo García Baena, Ricardo Molina, Julio Aumente, Juan Bernier y Mario López, así como los pintores Miguel del Moral y Ginés Liébana.
