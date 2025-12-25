Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 25 de diciembre

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 26 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Sánchez Córdoba

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Antonia Areales de la Fuente

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Los fallecidos en Córdoba el jueves 25 de diciembre

El obispo de Córdoba llama a reflexionar ante "la miseria que padecen tantos niños"

