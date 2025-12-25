Los fallecidos en Córdoba el jueves 25 de diciembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 26 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Antonio Sánchez Córdoba

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Antonia Areales de la Fuente

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de San Rafael.