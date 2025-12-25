La Diputación de Córdoba y el IES El Tablero avanzan en un acuerdo para internacionalizar la FP en logística

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido un encuentro institucional con el equipo directivo y docente del instituto de enseñanza Secundaria El Tablero, reconocido como Centro Nacional de Excelencia en Transporte y Logística, “con el objetivo de avanzar en un acuerdo de colaboración orientado a potenciar la dimensión internacional de la Formación Profesional en un sector clave para la competitividad provincial”.

De este modo lo ha expresado Fuentes, quien ha añadido que “esta reunión pone de manifiesto, una vez más, la apuesta de esta institución por la innovación educativa y la formación de talento como eje estratégico para el desarrollo económico de nuestros pueblos en el marco del Plan Director de Innovación Tecnológica Dual para la Provincia de Córdoba (Pditd)”.

Apoyo al grado en Transporte y Logística

Durante la reunión mantenida se ha puesto sobre la mesa el apoyo prestado por la Diputación de Córdoba para la consecución del reconocimiento del IES El Tablero como centro de excelencia, así como el análisis de nuevas líneas de actuación destinadas a reforzar la internacionalización del ciclo formativo de grado superior en Transporte y Logística.

Este compromiso, ha continuado Fuentes, “da continuidad a las iniciativas ya impulsadas por la institución provincial durante el pasado curso académico, entre las que destaca una línea extraordinaria de financiación que permitió la participación del alumnado de El Tablero en la Feria Internacional de Transporte y Logística de Munich, una experiencia clave para conocer las últimas innovaciones del sector”.

“Con este tipo de actuaciones, consolidamos nuestra apuesta por la excelencia y la innovación dual como motores del empleo, la competitividad y la reindustrialización de la provincia, situando a la FP como un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del territorio”, ha concluido Fuentes.