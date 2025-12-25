Detienen a una mujer por intentar introducir 66,1 gramos de droga en la cárcel de Córdoba

La Guardia Civil de Córdoba en coordinación con la dirección del Centro Penitenciario Córdoba-Alcolea, llevan a cabo regularmente actuaciones conjuntas en materia de detección y prevención de introducción de drogas en la cárcel. Una de estas actuaciones ha permitido la detención de una persona comunicante como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

La actuación ha sido realizada de forma conjunta, por funcionarios de Prisiones con el auxilio de la Unidad Cinológica del Centro Penitenciario y agentes de la Guardia Civil, lo que ha permitido llevar a cabo una inspección en la que se ha detenido a una mujer, como presunta autora de un delito contra la salud pública. Dicha persona, tras ser marcada por el perro especialista en detección de sustancias prohibidas, al ser requerida por la funcionaria para que la acompañara a una habitación para su registro corporal, manifestó que portaba droga en su pantalón, entregando a la misma 1 bellota de marihuana (6,1 grs), 2 bellotas de hachís (22.2 grs), 1 bellota de polvo blanco (11,3 grs) desconociendo su composición y una bolsa transparente con 100 pastillas de color blanco (26,5 grs) igualmente de composición desconocida, con un peso total de 66,1 gramos.

Consumo de drogas en la cárcel

La verdadera importancia de estas actuaciones conjuntas entre la Guardia Civil y el Centro Penitenciario, radican en impedir la entrada de estas sustancias en una instalación de este tipo, evitando de ese modo el consumo de drogas en su interior y con ello el riesgo que supone para la salud de los internos, además de la aparición de problemas de convivencia entre la población reclusa.

La colaboración entre Agentes de la Sección de Seguridad de la Guardia Civil y los Funcionarios del Grupo de Información del Centro Penitenciario (G.I.C.O.), así como el personal de vigilancia del mismo, están aportando resultados como el expuesto, luchando activamente contra el tráfico y consumo de drogas en el Centro Penitenciario de Córdoba.

Detenida, diligencias instruidas y las sustancias estupefacientes intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.