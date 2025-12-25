Reportaje
Córdoba echa el freno para celebrar en familia una Navidad con sabor a domingo
Con los bares y el comercio a medio gas, locales y turistas han aprovechado el sol para pasear y de paso, recuperar el aliento y el bolsillo
Después del jolgorio llegó la calma. Córdoba ha despertado esta Navidad con un poco de resaca, dispuesta a echar el freno para recuperar el resuello. Y lo ha hecho saliendo a la calle sin demasiado tropel para tomar el sol y gastar suela paseando después de unas fiestas que han dejado los estómagos más abultados y el bolsillo más vacío. Tras una Nochebuena que empezó temprano y acabó a las tantas, con terrazas llenas de amigos y familias aficionados al tardeo, el frío empezó a calar los huesos y el peso de la tradición devolvió a cada mochuelo a su olivo para cenar en casa, como Dios manda, y gastar los dedos a base de mensajes de móvil. "Siempre digo que no voy a mandar mensajes, pero siempre caigo", confesaba ayer un espontáneo en un grupo de wasap.
El personal de bares y restaurantes echó el día 24 la persiana con la caja llena y con pocas ganas de abrir este jueves festivo que tiene sabor a domingo. No hay más que dar una vuelta por el centro para comprobar que la hostelería anda a medio gas, incluso en las zonas más turísticas, y el comercio completamente muerto. No obstante, puntos de encuentro como el Mercado Victoria o el mercadillo de Comacor, entre otros, han servido de desahogo para los incombustibles. "Hace un frío que pela, pero si no salimos a tomarnos la cerveza, es como si no fuera festivo", confesaban Marta y Juan a pie de Ribera, donde la mitad de los bares han subido la persiana.
Después de semanas de intensa actividad cultural, con patios engalanados, cantarillos, pasacalles, zambombas, luces, comercio y bullicio, el día de Navidad ofrece un oasis de tranquilidad y una agenda prácticamente vacía. Los teatros no han programado nada en esta jornada eminentemente familiar y muchos locales han aprovechado para disfrutar de una jornada de merecido descanso.
Pese al sol radiante, el frío sigue siendo protagonista de esta jornada cargada de celebraciones religiosas. Centenares de cordobeses acudieron en Nochebuena, por la tarde y de madrugada, a las iglesias de los barrios y a la Catedral para celebrar en la misa del Gallo el nacimiento de Jesús, motivo central de estas fiestas, y hoy los templos se han llenado de nuevo para la tradicional misa de Navidad.
Belenes, espectáculo de Cruz Conde y Coro Gospel
Los cordobeses podrán aprovechar, eso sí, para asistir al espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, para recorrer la ruta de belenes o asistir al concierto del Coro Gospel, dirigido por Nacho Lozano, previsto esta tarde a las 19.30 horas en el entorno de La Calahorra. El pulso cultural volverá a latir a partir de este viernes, con El Cigala en el Palacio de Congresos, los Patios de Navidad, La Reina de las Nieves y Niña Pastori en los teatros municipales y concierto en El Ambigú, entre otras actividades.
Los niños, sobre todo aquellos que han amanecido con algún nuevo presente de Papá Noel, han forzado la salida. Y aunque Chiquilandia y las atracciones del Bulevar Gran Capitán han vivido días mejores esta Navidad, muchos padres han aprovechado la mañana para sacar a pasear a los hijos, sus juguetes y también a las mascotas. También hay quien se ha dedicado a poner lavadoras y tender los trapos al sol, que mañana es viernes y toca trabajar antes de volver a la ruleta festiva del fin de semana.
