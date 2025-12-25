Córdoba echa el freno para celebrar en familia una Navidad con sabor a domingo

Después del jolgorio llegó la calma. Córdoba ha despertado esta Navidad con un poco de resaca, dispuesta a echar el freno para recuperar el resuello. Y lo ha hecho saliendo a la calle sin demasiado tropel para tomar el sol y gastar suela paseando después de unas fiestas que han dejado los estómagos más abultados y el bolsillo más vacío. Tras una Nochebuena que empezó temprano y acabó a las tantas, con terrazas llenas de amigos y familias aficionados al tardeo, el frío empezó a calar los huesos y el peso de la tradición devolvió a cada mochuelo a su olivo para cenar en casa, como Dios manda, y gastar los dedos a base de mensajes de móvil. "Siempre digo que no voy a mandar mensajes, pero siempre caigo", confesaba ayer un espontáneo en un grupo de wasap.

Ambiente turístico en el Puente Romano este jueves. / A. J. González

El personal de bares y restaurantes echó el día 24 la persiana con la caja llena y con pocas ganas de abrir este jueves festivo que tiene sabor a domingo. No hay más que dar una vuelta por el centro para comprobar que la hostelería anda a medio gas, incluso en las zonas más turísticas, y el comercio completamente muerto. No obstante, puntos de encuentro como el Mercado Victoria o el mercadillo de Comacor, entre otros, han servido de desahogo para los incombustibles. "Hace un frío que pela, pero si no salimos a tomarnos la cerveza, es como si no fuera festivo", confesaban Marta y Juan a pie de Ribera, donde la mitad de los bares han subido la persiana.

Después de semanas de intensa actividad cultural, con patios engalanados, cantarillos, pasacalles, zambombas, luces, comercio y bullicio, el día de Navidad ofrece un oasis de tranquilidad y una agenda prácticamente vacía. Los teatros no han programado nada en esta jornada eminentemente familiar y muchos locales han aprovechado para disfrutar de una jornada de merecido descanso.

Misa de Navidad en la Catedral de Córdoba. / AJ González

Pese al sol radiante, el frío sigue siendo protagonista de esta jornada cargada de celebraciones religiosas. Centenares de cordobeses acudieron en Nochebuena, por la tarde y de madrugada, a las iglesias de los barrios y a la Catedral para celebrar en la misa del Gallo el nacimiento de Jesús, motivo central de estas fiestas, y hoy los templos se han llenado de nuevo para la tradicional misa de Navidad.

Belenes, espectáculo de Cruz Conde y Coro Gospel

Los cordobeses podrán aprovechar, eso sí, para asistir al espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde, para recorrer la ruta de belenes o asistir al concierto del Coro Gospel, dirigido por Nacho Lozano, previsto esta tarde a las 19.30 horas en el entorno de La Calahorra. El pulso cultural volverá a latir a partir de este viernes, con El Cigala en el Palacio de Congresos, los Patios de Navidad, La Reina de las Nieves y Niña Pastori en los teatros municipales y concierto en El Ambigú, entre otras actividades.

Los niños, sobre todo aquellos que han amanecido con algún nuevo presente de Papá Noel, han forzado la salida. Y aunque Chiquilandia y las atracciones del Bulevar Gran Capitán han vivido días mejores esta Navidad, muchos padres han aprovechado la mañana para sacar a pasear a los hijos, sus juguetes y también a las mascotas. También hay quien se ha dedicado a poner lavadoras y tender los trapos al sol, que mañana es viernes y toca trabajar antes de volver a la ruleta festiva del fin de semana.