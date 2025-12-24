Córdoba –al igual que el resto de España- ha vivido este miércoles 24 de diciembre una de las jornadas de Nochebuena más fría de los últimos años, pero ello no ha impedido que los cordobeses se entreguen a la fiesta en la calle en la tradicional celebración de la ‘Tardebuena’ que se consolida cada año como antesala a las reuniones familiares de la noche. Al hilo del espíritu de estas fiestas, un vecino de Córdoba devuelve íntegros casi 3.000 euros perdidos en una cochera. Y por último, los datos no engañan, y la Península vive este 2025 la Nochebuena y Navidad más invernales desde 2010.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba Ciudad

Provincia

Sucesos

Córdoba CF

España

Economía