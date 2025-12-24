Boletín de la tarde
La ‘Tardebuena’ de Córdoba, un milagro navideño y las gélidas temperaturas son los temas destacados de este día de Nochebuena
Córdoba –al igual que el resto de España- ha vivido este miércoles 24 de diciembre una de las jornadas de Nochebuena más fría de los últimos años, pero ello no ha impedido que los cordobeses se entreguen a la fiesta en la calle en la tradicional celebración de la ‘Tardebuena’ que se consolida cada año como antesala a las reuniones familiares de la noche. Al hilo del espíritu de estas fiestas, un vecino de Córdoba devuelve íntegros casi 3.000 euros perdidos en una cochera. Y por último, los datos no engañan, y la Península vive este 2025 la Nochebuena y Navidad más invernales desde 2010.
Además, destacamos estas otras noticias
- Córdoba entra en fase de epidemia por gripe en la antesala de la Navidad
- Cordobeses que no vuelven y migrantes que se adaptan: vivir la Navidad lejos de casa
- Los centros de salud de Córdoba cierran por la tarde durante las navidades, ¿pero qué pasará en enero?
- Salvador Fuentes, en su mensaje de Navidad: “Debemos seguir trabajando para convertir a Córdoba en un territorio de futuro”
- La Guardia Civil desmantela dos activos puntos de venta de droga y detiene a dos personas en La Carlota
- La carta del CEO del Córdoba CF: Monterrubio remarca que "el club avanza con el empuje de todos los cordobesistas"
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa