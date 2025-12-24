Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del miércoles 24 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El repunte de la gripe, las Navidades marcadas por la distancia y la preparación de Córdoba para la Tardebuena y los días festivos centran la actualidad del día

Ambiente de tarde en la Nochebuena de 2024 en la plaza de la Corredera.

Ambiente de tarde en la Nochebuena de 2024 en la plaza de la Corredera. / Manuel Murillo

La Navidad llega a Córdoba con la gripe en plena escalada y las autoridades pidiendo prudencia y vacunación ante unas fechas marcadas por los encuentros y las celebraciones. Pero no todos pueden sentarse a la mesa en casa: jóvenes cordobeses que trabajan fuera y personas migrantes que han hecho de la ciudad su nuevo hogar protagonizan un reportaje que pone voz a las ausencias, a la nostalgia y a las nuevas formas de celebrar estas fiestas lejos del lugar de origen. Mientras tanto, la capital se prepara para la Nochebuena y el día de Navidad, con La Corredera como punto de encuentro de la Tardebuena, refuerzos de seguridad y algunas propuestas familiares para vivir las jornadas más señaladas del calendario.

