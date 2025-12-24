La Navidad llega a Córdoba con la gripe en plena escalada y las autoridades pidiendo prudencia y vacunación ante unas fechas marcadas por los encuentros y las celebraciones. Pero no todos pueden sentarse a la mesa en casa: jóvenes cordobeses que trabajan fuera y personas migrantes que han hecho de la ciudad su nuevo hogar protagonizan un reportaje que pone voz a las ausencias, a la nostalgia y a las nuevas formas de celebrar estas fiestas lejos del lugar de origen. Mientras tanto, la capital se prepara para la Nochebuena y el día de Navidad, con La Corredera como punto de encuentro de la Tardebuena, refuerzos de seguridad y algunas propuestas familiares para vivir las jornadas más señaladas del calendario.

