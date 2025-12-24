La actualidad del miércoles 24 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El repunte de la gripe, las Navidades marcadas por la distancia y la preparación de Córdoba para la Tardebuena y los días festivos centran la actualidad del día
La Navidad llega a Córdoba con la gripe en plena escalada y las autoridades pidiendo prudencia y vacunación ante unas fechas marcadas por los encuentros y las celebraciones. Pero no todos pueden sentarse a la mesa en casa: jóvenes cordobeses que trabajan fuera y personas migrantes que han hecho de la ciudad su nuevo hogar protagonizan un reportaje que pone voz a las ausencias, a la nostalgia y a las nuevas formas de celebrar estas fiestas lejos del lugar de origen. Mientras tanto, la capital se prepara para la Nochebuena y el día de Navidad, con La Corredera como punto de encuentro de la Tardebuena, refuerzos de seguridad y algunas propuestas familiares para vivir las jornadas más señaladas del calendario.
- Córdoba entra en fase de epidemia por gripe en la antesala de la Navidad
- Cordobeses que no vuelven y migrantes que se adaptan: vivir la Navidad lejos de casa
- Nochebuena y Navidad en Córdoba: planes, ofertas en terrazas y refuerzo de la seguridad
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba ciudad
- Córdoba late al ritmo de la solidaridad en esta Navidad
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- Los centros de salud de Córdoba cierran por la tarde durante las navidades, ¿pero qué pasará en enero?
- La Cámara de Comercio abrirá un vivero de empresas 4.0 para impulsar iniciativas verdes y digitales
- El Ayuntamiento de Córdoba aprueba los presupuestos para 2026 con el voto en contra de toda la oposición
- Así será la planta de tratamiento de plásticos pionera en Córdoba: 65 millones invertidos y 150 puestos de trabajo
Sucesos
Provincia
- La Junta de Andalucía protege los Cantos de la Aurora de Priego, tradición musical con casi 450 años de historia
- Concluye la operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Córdoba con 16 detenidos y 1.230 kilos de hachís intervenido
- Una cuadrilla de 15 refugiados políticos trabaja en la actual campaña del olivar de la Subbética
- La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en Lucena gracias a la app AlertCops
Cultura
- La Orquesta de Córdoba da la bienvenida a 2026 entre zarzuela y vals vienés junto a la soprano Auxiliadora Toledano
Deportes
- Álvaro García, la solución que busca el Córdoba CF en la ventana invernal para reactivar su delantera
Andalucía
- 30.000 sanitarios fijos antes de que termine 2026: la Junta refuerza la plantilla de Sanidad con una "oferta histórica"
España
- El Gobierno rechaza ofrecer a Guardiola un cordón sanitario en Extremadura al ver al PP mimetizado con Vox
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa