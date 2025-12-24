Boletín de la tarde
Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 24 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 25 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Jose Lucena Díaz
La inhumación está prevista a las 11:31 horas en el Cementerio San Rafael.
Rosario Barrios Martin
La inhumación está prevista a las 12:30 horas en el Cementerio Salud.
