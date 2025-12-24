Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 24 de diciembre

Escultura en un cementerio.

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 25 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Jose Lucena Díaz

La inhumación está prevista a las 11:31 horas en el Cementerio San Rafael.

Rosario Barrios Martin

La inhumación está prevista a las 12:30 horas en el Cementerio Salud.

