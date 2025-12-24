Los cordobeses se reencuentran con la 'Tardebuena' pese al frío

La tarde del 24 de diciembre ha vuelto a confirmar por qué la Tardebuena se ha ganado un lugar fijo en el calendario festivo de Córdoba. Desde primera hora de la tarde, el centro ha comenzado a llenarse de un bullicio reconocible, casi ritual. Tras la lluvia de la víspera, el sol ha aparecido tímido, entrando y saliendo entre nubes, y el frío —más acusado que otros años— no ha sido suficiente para frenar a miles de personas que han salido a la calle con una idea clara: verse, brindar y celebrar antes de la noche más familiar del año. Aunque eso sí, con menos afluencia que el año pasado.

En el entorno de Tendillas, Claudio Marcelo, el bulevar de Gran Capitán y La Corredera, el ambiente ha ido creciendo hasta tomar las calles y plazas. Terrazas completas, bares sin un solo hueco y camareros esquivando grupos que han ocupado esquinas enteras. Algunos habían aprovechado para hacer las últimas compras navideñas antes, otros se detenían junto a las atracciones, cerveza en mano, mientras los más pequeños disfrutaban. Familias, cuadrillas de amigos, padres con hijos ya mayores y jóvenes recién llegados a casa por Navidad se han mezclado en una estampa ya tradicional.

La 'Tardebuena' en Córdoba, en imágenes / Ramón Azañón

Entre la multitud estaba la familia González Santos, llegada desde Madrid, Sevilla, Zaragoza y otros puntos de España. “Nos juntamos de todos los sitios, no coincidíamos desde la Feria. Pero la Tardebuena en Córdoba es sagrada”, contaban. Para ellos —como para tantos otros— es una tradición que no se negocia: volver a casa y reencontrarse en la calle antes de sentarse a la mesa.

Reencuentros de familiares y amigos

En La Corredera, además del gentío, han llamado la atención los camareros con gorros de Papá Noel. “Claro que sí, es Navidad para todos. Los que trabajamos sufrimos… pero también disfrutamos”, decía una de ellas entre sonrisas y prisas. En la plaza, muchos buscaban el sol como si fuera un bien escaso. “¿Hay algo mejor que una cerveza con tus amigos al sol?”, se preguntaba Manuel Gómez, rodeado de su grupo. “Vivimos todos fuera, pero este día y Nochevieja son la excusa perfecta. Sabemos que tenemos que dejar siempre un hueco en la agenda”.

Esa misma sensación la compartía Miguel Ángel Durán, que había quedado con sus primos como todos los años por estas fechas. “Se nota que el día está más nublado y frío, y eso hace que menos gente salga a la calle”, comentaba, antes de añadir otro detalle muy repetido en las conversaciones de barra: “Además, los precios han subido bastante en los bares”. Aun así, ni el cielo gris ni la cuenta final parecían suficientes para romper la tradición.

Todo listo para la Tardebuena en la Plaza de la Corredera. / Ramón Azañón

La Ribera ha ofrecido un contrapunto más tranquilo a primera hora de la tarde. El Guadalquivir ha reflejado una luz suave mientras turistas y jóvenes se mezclaban sin estridencias. “Hemos llegado antes porque luego esto se llena”, explicaban Ana e Isabel Carranza, un grupo de amigas que tenía pensado echar la tarde y llegar a la cena con los abuelos “no muy cansadas”. Fotos de grupo, brindis improvisados y planes de última hora se han repetido también junto al río, aunque con un ritmo algo más pausado.

Los reencuentros también entre jóvenes han sido constantes. Como el de Manuel Sáez, recién llegado de su Erasmus en Génova, que ha vuelto a ver a sus amigos tras cuatro meses. “Me dijeron que iban a venir a verme… pero no se han atrevido”, bromeaba, provocando las risas —y algún gesto avergonzado— del grupo. Para muchos, la Tardebuena es la fecha marcada en rojo para volver a coincidir.

Con el paso de las horas, la celebración se ha extendido hacia otros puntos de la ciudad. Entre ellos destaca la avenida Barcelona, donde fundamentalmente son jóvenes los que acuden a esta zona. Al igual que en el resto de la ciudad, ha habido algo menos de ambiente que otros años, pero suficiente para abarrotar una vez más este punto de Córdoba.

El centro se llena de público para celebrar la antesala de la Nochebuena / Ramón Azañón

Junto al Ayuntamiento, varios grupos se han animado incluso a cantar villancicos. “¿Qué es la Navidad en Andalucía sin cantar y disfrutar?”, se preguntaban entre risas, añadiendo aún más color a una tarde ya de por sí intensa.

La atmósfera ha sido, una vez más, festiva y llena de reencuentros y hermandad. Un preludio perfecto para una noche más íntima con los seres queridos. Por unas horas, Córdoba ha vuelto a reunirse en la calle para celebrar algo más que la Navidad: el reencuentro, la amistad y la costumbre de volver, cada 24 de diciembre, al mismo lugar a disfrutar y brindar.