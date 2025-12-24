El pequeño milagro de la Navidad: un vecino de Córdoba devuelve íntegros casi 3.000 euros perdidos en una cochera

A veces la generosidad se esconde en gestos que nadie ve y aparece con más fuerza en estas fechas, cuando la Navidad parece recordar lo mejor de la gente. El 18 de diciembre, un vecino de Córdoba perdió un sobre con casi 3.000 euros. Lo buscó desesperado, sin éxito. El día de la Lotería de Navidad, la Policía se lo devolvió: otro vecino lo había encontrado en una cochera y lo entregó íntegro. A veces la Navidad funciona.

Aquel día, el hombre había aparcado su moto en su cochera de la calle 12 de Octubre. Acababa de recibir de su empresa un sobre con 2.800 euros: un ingreso que iba a permitirle pasar unas fiestas más desahogadas junto a su familia. Pero al llegar a casa el sobre ya no estaba. Revisó los bolsillos, la mochila, la moto, el camino recorrido. Nada. La angustia fue inmediata: perder ese dinero significaba, seguramente, perder la tranquilidad de su Navidad.

Una mujer camina por la calle Doce de Octubre. / Ramón Azañón

Horas después, otro vecino se topó con el sobre arrugado en un rincón de la cochera. Dentro, el dinero intacto. Sin pensárselo dos veces, se presentó en la Jefatura de la Policía Local de Córdoba y lo entregó tal cual lo había encontrado.

Una investigación clave

Los agentes iniciaron entonces una investigación discreta para localizar al dueño. El membrete de la empresa impreso en el sobre fue clave para reconstruir la pista. Pocos días después pudieron contactar con el trabajador, que aún no había puesto denuncia formal, convencido de que aquel dinero ya no aparecería.

La entrega se produjo el 22 de diciembre, el día en que medio país celebra o lamenta la suerte de la Lotería. Para él, el premio vino de otra parte. De un vecino anónimo que, sin hacer ruido, decidió hacer lo correcto.

Navidad funciona así a veces: sin luces, sin titulares, sin bombo, pero dejando claro que siguen quedando personas capaces de devolver mucho más que un sobre con dinero.