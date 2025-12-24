Córdoba entra en fase de epidemia por gripe en la antesala de la Navidad

El virus de la gripe, que desde hace semanas viene circulando por Córdoba y por el resto de España, ha iniciado, en la antesala de los días grandes de la Navidad, una fuerte escalada en su incidencia, según ha confirmado este martes el propio consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Ante esta situación, el consejero Sanz hizo un llamamiento a la prudencia en estos días festivos, teniendo en cuenta que en estas fechas se incrementan las reuniones familiares y sociales. Avanzó que se ha duplicado en la última semana la tasa de incidencia de la gripe, pasando este promedio de los 38,1 casos por cada 100.000 habitantes a 79 a nivel autonómico.

En el caso de la provincia de Córdoba, los datos aportados en los últimos días por la Consejería de Sanidad de Andalucía, son que la incidencia gripal se encontraba ya en los 50,2 casos por cada 100.000 habitantes, habiéndose alcanzado ya la fase de epidemia, aunque no aún el pico (mayor número de casos) que habitualmente se produce en enero, después de las vacaciones navideñas.

Vacunación antigripal. / A.J. GONZÁLEZ

Antonio Sanz insistió en la «necesidad de protegernos con la vacunación, proteger a los mayores y a los niños, que son los más vulnerables ante la gripe y el resto de enfermedades respiratorias asociadas el invierno». «Hasta ahora, la campaña de vacunación ha ido muy bien y hemos superado la vacunación del año pasado en poco más de dos meses de campaña. Hasta el pasado lunes, más de 1,86 millones de andaluces ya han recibido la vacuna de la gripe», recalcó el consejero de Sanidad, de los que casi 200.000 recibieron su dosis en Córdoba.

Vacunación sin cita

El responsable de Sanidad de la Junta recordó que, tras las vacaciones de Navidad, se retomarán los miércoles sin cita para vacunarse y anunció que se «potenciarán» medidas» como vacunar en centros comerciales y zonas de gran afluencia. «En esta época, confluyen todos los virus respiratorios. Por eso, también es conveniente que los grupos diana se vacunen frente a la covid. Hasta ahora, 763.899 personas han recibido esta vacuna (en la región)», explicó Sanz.

Vacuna contra el virus de la bronquiolitis. / Manuel Murillo Martínez

En cuanto al virus respiratorio sincitial (VRS), que es el principal causante de la bronquiolitis, ya están inmunizados en Andalucía 39.884 lactantes, lo que supone una cobertura en lactantes nacidos desde el 1 de abril del 94,6%.

Conveniente usar mascarillas y la higiene de manos

En relación a la recomendación del uso de mascarillas, Antonio Sanz precisó que, a partir del 8 de enero, fecha hasta la que está vigente la orden que desarrolla la recomendación, se analizará la necesidad o no de que se mantenga este consejo en función de cómo vaya la evolución de la epidemia de gripe, que este año se ha adelantado varias semanas. Otras medidas que contribuyen a frenar los contagios por virus respiratorios (gripe, covid o resfriados) son la higiene de manos, emplear pañuelos de un solo uso, toser en el codo y ventilar y limpiar los espacios.