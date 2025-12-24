El Colegio de Enfermería y Cruz Roja Córdoba reparten cerca de un centenar de kits de autocuidado para personas sin hogar

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba, junto a Cruz Roja, inició en la noche del 23 de diciembre el reparto de casi un centenar de kits en distintos puntos de la capital cordobesa, a cargo de varias enfermeras y del voluntariado de la Unidad de Emergencia Social (UES) de Cruz Roja en Córdoba, las personas sin hogar han recibido una tarjeta escrita en varios idiomas y un QR que deriva a la lista de vídeos con pautas y consejos de salud y autocuidado dentro de Canal Enfermero, el canal oficial del CGE en Youtube.

La acción se enmarca dentro de la campaña ‘Tu bienestar importa’, una acción que durante estos días se está desarrollando en otras 36 provincias de España, organizada a nivel nacional por la ONG Solidaridad Enfermera, del Consejo General de Enfermería (CGE), junto a Cruz Roja Española. Esta acción busca trasmitir a las personas sin hogar consejos de salud y autocuidado para ayudar a mejorar su situación de vulnerabilidad, así como hacer un reparto de kits de higiene y ropa de abrigo

A través de estos vídeos divulgativos grabados por enfermeras, se ofrecen consejos sencillos y directos para cuidar la piel, conservar alimentos o actuar ante una emergencia sanitaria; así como información divulgativa sobre temas esenciales como la vacunación, dónde se pueden recibir vacunas y qué profesionales sanitarios pueden ofrecer ayuda. Además, dentro del citado kit se encuentran materiales como cepillos de dientes, champú o crema hidratante, así como camisetas y pantalones térmicos, gorros y calcetines.

En concreto, el reparto se ha llevado a cabo en una de las dos salidas que la UES de Cruz Roja realiza semanalmente por las calles de la capital para ofrecer comida y bebida reparadora y apoyo humano a personas sin hogar.

“Desde el Colegio de Enfermería de Córdoba nos hemos sumado a esta campaña porque es un reflejo muy claro del compromiso con el cuidado por los demás, ayudando y fomentando la educación para la salud y los autocuidados más allá del ámbito asistencial”, explica Adoración Muñoz, vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba, y una de las voluntarias que ha participado en este reparto.

Colaboración con Cruz Roja

Por su parte, Cándida Ruiz, presidenta provincial de Cruz Roja en Córdoba, destaca que “la alianza con el Colegio de Enfermería refuerza nuestro compromiso con la educación para la salud. Juntos podemos ofrecer no solo abrigo y productos de higiene, sino también información útil que puede marcar la diferencia en situaciones críticas”.

A nivel nacional, tanto Solidaridad Enfermera del Consejo General de Enfermería como Cruz Roja Española han resaltado que este proyecto representa una forma de sumar esfuerzos y recordar que “el autocuidado y la salud deben estar al alcance de todas las personas, independientemente de su situación"; en esta ocasión a través de herramientas esenciales para poder mejorar su situación y preservar su salud, un derecho universal muchas veces vulnerado.