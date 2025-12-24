Atención sanitaria
Los centros de salud de Córdoba cierran por la tarde durante las navidades, ¿pero qué pasará en enero?
Durante el horario vespertino, festivos y fines de semana la asistencia recae en las urgencias de Sector Sur y Castilla del Pino
Los centros de salud del distrito Córdoba-Guadalquivir no van a abrir en horario de tarde, entre 15.00 y 20.00 horas, desde el 22 de diciembre y hasta el 22 de enero de 2026 inclusive, con motivo del plan vacacional de Navidad.
En la práctica, los centros de salud de Córdoba ya no volverán a su horario habitual, de 8.00 a 20.00 horas, hasta que no llegue el lunes 26 de enero de 2026, porque el 23 de diciembre cae viernes y los viernes nunca abren los centros de salud en horario vespertino.
Hay vacaciones hasta el 31 de enero
Según datos de CCOO y del sindicato de enfermería Satse en Córdoba, el no funcionamiento de centros de salud y consultorios por la tarde en el distrito Córdoba-Guadalquivir se va a extender durante las actuales vacaciones por un mes en total, bastante más allá del periodo estricto de las vacaciones navideñas, con motivo de que el plan vacacional de los profesionales se prolonga hasta el 31 de enero.
En el caso concreto de la capital cordobesa, durante este mes sin centros de salud abiertos por la tarde, la atención primaria, en horario vespertino, va a ser asumida, como está establecido durante todos los fines de semana y festivos del año, por las urgencias extrahospitalarias del centro Carlos Castilla del Pino, en la zona de Arroyo del Moro, y las del Sector Sur, así como por los efectivos del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP).
Las Urgencias de Levante Sur no funcionarán en Navidad
Cabe destacar que hasta finales de enero de 2026, según confirma la Junta de Andalucía, no está previsto que entre en funcionamiento el tercer punto de urgencias extrahospitalarias en la capital, construido por la Junta en el centro de salud Manuel Barragán (Levante Sur).
En la provincia, la atención primaria vespertina y casos urgentes será asumida durante el tiempo del plan vacacional navideño por los puntos de urgencias establecidos en diferentes centros de salud que cuentan con este tipo de asistencia a lo largo del año durante los fines de semana y festivos
