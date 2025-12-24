Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EDUCACIÓN

Dos alumnos cordobeses, reconocidos con los Premios Extraordinarios en las Enseñanzas Artísticas Superiores

Ismael Cobacho, del CSM Rafael Orozco, y M.ª Ángeles Moreno, de la ESAD Miguel Salcedo Hierro, han sido galardonados por su nivel de excelencia, esfuerzo y dedicación

Imagen de archivo de alumnos en clase de música.

Imagen de archivo de alumnos en clase de música. / JUNTA DE ANDALUCÍA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Dos alumnos de centros educativos de Córdoba han sido galardonados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en los Premios Extraordinarios en Enseñanzas Artísticas Superiores correspondientes al curso 2024/25, que reconocen la innovación y la calidad artística de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) en Música, Danza, Arte Dramático y Diseño.

De los ochos estudiantes reconocidos, dos de ellos corresponden a la provincia de Córdoba. El primero de ellos es Ismael Cobacho, alumno del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco (especialidad Interpretación - Percusión), distinguido con el Premio Extraordinario en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, en su modalidad de Calidad Artística, por su trabajo ‘La conga en la música académica y el repertorio orquestal. Un estudio a partir del concierto “Cíclica” para conguero solista y orquesta de cuerdas’.

Por su parte, en Arte Dramático, el Premio Extraordinario a la Calidad Artística ha sido otorgado a Mª Ángeles Moreno por su trabajo ‘Diseño escénico global para la pieza coreográfica Llámalo X’, alumna de la Escuela de Arte Dramático Miguel Salcedo Hierro de Córdoba, en la especialidad de Escenografía.

La consejera María del Carmen Castillo ha felicitado a los alumnos premiados y ha puesto en valor el talento artístico de los jóvenes andaluces. “Estos premios no solo reconocen el brillante final de una etapa de estudio, sino que también honran el inmenso talento, la dedicación y el espíritu innovador de nuestros estudiantes. Son el reflejo de la calidad de nuestras Enseñanzas Artísticas Superiores y una promesa del futuro cultural que nos espera”.

Los premios, con dos modalidades (innovación y calidad artística), se conceden a los mejores TFG en las Enseñanzas Artísticas Superiores que se imparten en los Conservatorios Superiores de Música y Danza, en las Escuelas Superiores de Arte Dramático y en las Escuelas de Arte y Superiores de Diseño públicas andaluzas. La convocatoria de los premios tiene una periodicidad anual y cuenta con una dotación económica. Además, el alumnado recibe un diploma acreditativo y la mención al premio figurará en su expediente académico.

El alumnado que concurra a la convocatoria deberá haber finalizado los estudios correspondientes a una de las enseñanzas artísticas superiores en centros docentes públicos andaluces y haber defendido el TFG en el año en que se realiza la convocatoria, con una calificación mínima de 8,5 puntos.

