Transporte aéreo

El avión de Vueling procedente de Barcelona con destino Córdoba acaba aterrizando en Sevilla por una densa niebla

La maniobra de aterrizaje no ha podido completarse por el estado del cielo

Vista del desvío del avión procedente de Barcelona y que, por la densa niebla en Córdoba, ha acabado aterrizando en Sevilla.

Vista del desvío del avión procedente de Barcelona y que, por la densa niebla en Córdoba, ha acabado aterrizando en Sevilla. / Flightradar24

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El vuelo de Vueling procedente de Barcelona y que tenía prevista su llegada al aeropuerto de Córdoba a las 14.45 horas ha sido desviado a Sevilla-San Pablo. El motivo ha sido la densa niebla que cubre la capital cordobesa, y que ha impedido la maniobra de aterrizaje.

El vuelo, de hecho, ya ha aterrizado en Sevilla. Los viajeros, de momento, desconocen cuál es la ruta alternativa para poder llegar a la ciudad califal, aunque la principal alternativa que se baraja es una ruta por carretera en autocar.

Hay que destacar que el avión tenía una alta carga de pasajeros, al menos, más de 200, que deben ser desplazados hasta Córdoba.

La Orquesta de Córdoba da la bienvenida a 2026 entre zarzuela y vals vienés junto a la soprano Auxiliadora Toledano

El avión de Vueling procedente de Barcelona con destino Córdoba acaba aterrizando en Sevilla por una densa niebla

El programa de RTVA sobre el Magno Vía Crucis y Manuel Bellido, premios Córdoba de Periodismo

La Universidad de Córdoba cierra sus instalaciones por Navidad: estas son las excepciones y sus horarios de apertura

La Cámara de Comercio de Córdoba adquiere un inmueble anexo a su sede para instalar un vivero de empresas 4.0

