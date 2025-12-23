Transporte aéreo
El avión de Vueling procedente de Barcelona con destino Córdoba acaba aterrizando en Sevilla por una densa niebla
La maniobra de aterrizaje no ha podido completarse por el estado del cielo
El vuelo de Vueling procedente de Barcelona y que tenía prevista su llegada al aeropuerto de Córdoba a las 14.45 horas ha sido desviado a Sevilla-San Pablo. El motivo ha sido la densa niebla que cubre la capital cordobesa, y que ha impedido la maniobra de aterrizaje.
El vuelo, de hecho, ya ha aterrizado en Sevilla. Los viajeros, de momento, desconocen cuál es la ruta alternativa para poder llegar a la ciudad califal, aunque la principal alternativa que se baraja es una ruta por carretera en autocar.
Hay que destacar que el avión tenía una alta carga de pasajeros, al menos, más de 200, que deben ser desplazados hasta Córdoba.
