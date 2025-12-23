Sucesos
El vuelco de un camión en la Cuesta del Espino causa importantes retenciones en Córdoba
El conductor ha podido salir por su propio pie, aunque ha solicitado asistencia sanitaria
El vuelco de un camión este martes en la Cuesta del Espino, en Córdoba capital, provoca importantes retenciones de tráfico, ya que la circulación ha quedado interrumpida y ha sido necesario establecer desvíos alternativos.
El accidente se ha producido en torno a las 16.00 horas, cuando un camión cargado de tomates ha volcado en la A-4, en el punto kilométrico 421, en sentido Córdoba, por causas que aún se desconocen. Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112, el conductor ha podido salir del vehículo por su propio pie y ha solicitado asistencia sanitaria, aunque finalmente no ha sido trasladado a ningún centro hospitalario.
El siniestro ha obligado a cortar la vía, lo que ha generado retenciones y ha forzado a desviar el tráfico por la N-331 y la A-45. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras para regular la circulación y proceder a la retirada del vehículo.
