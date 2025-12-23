Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Valeriano Lavela cierra su etapa como secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba

Pasará en enero a ser el director general de Estudios Jurídicos tras haber trabajado con cuatro alcaldes

Valeriano Lavela, en su último Pleno de Córdoba como secretario.

Valeriano Lavela, en su último Pleno de Córdoba como secretario. / Manuel Murillo

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

Valeriano Lavela (Rute, 1958) ha celebrado este martes su último pleno de Córdoba como secretario general. Así, a partir de enero pasará al área de Presidencia como director general de estudios jurídicos, coordinación y adaptación normativa. De momento, quedará, de manera interina, Carmen Parra como secretaria, pero el Ayuntamiento deberá sacar la plaza a concurso público.

Lavela llegó a Córdoba en 2009 como titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno local con Andrés Ocaña. Ha estado también con José Antonio Nieto, Isabel Ambrosio y ahora con José María Belllido, desde 2019. Antes estuvo en el Ayuntamiento de Fuengirola y fue secretario del Ayuntamiento de Écija y oficial mayor en Lucena. Estuvo en Villaviciosa y Posadas, y su primer destino fue en Adamuz en 1980, con 21 años. Siguió los pasos de su padre, que fue también secretario de administración local, vicesecretario de la Diputación de Córdoba.

En una entrevista con Diario CÓRDOBA en 2019 aseguraba ser "un liberal convencido" que entiende que "la pluralidad es fundamental y que las posturas radicales no conducen a ningún sitio". Para el secretario, "cualquier administración que se preste debería ir a una para defender los intereses de los más desfavorecidos, porque repercutirá en el bienestar general". Para él, "en democracia es buena la pluralidad porque enriquece y obliga a sentarse para llegar al consenso" y considera que "las 29 personas que se sientan ahí -los concejales- son fiel reflejo de la ciudad".

En España, su profesión tiene más de 200 años, desde las Cortes de Cádiz. Son los notarios del Ayuntamiento, garantes de que se cumple la legalidad. En el caso de municipios de gran población existe, además, la figura del titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno, que asesora al equipo de gobierno.

Lavela se ha despedido de los capitulares en este último pleno, expresando "su máximo respeto y consideración" al alcalde y miembros de la corporación. "Me siento muy afortunado de haber ofrecido mis servicios en esta ciudad". Los concejales y el propio alcalde, José María Bellido, han agradecido su trabajo "leal a la institución municipal, muy eficaz y muy cercano".

