Educación
La Universidad de Córdoba cierra sus instalaciones por Navidad: estas son las excepciones y sus horarios de apertura
El Registro General y algunas bibliotecas activarán horarios extraordinarios en estas fechas festivas
La Universidad de Córdoba (UCO) ha anunciado el cierre de todos sus centros e instalaciones desde el miércoles 24 de diciembre hasta el 6 de enero, con motivo del periodo vacacional de Navidad.
No obstante, la Oficina del Registro General, ubicada en el Rectorado, permanecerá abierta de 9:00 a 13:00 horas para atender trámites urgentes y gestiones administrativas durante estas fechas.
Aperturas extraordinarias de bibliotecas
Pese al cierre general, la UCO mantendrá aperturas extraordinarias en varias de sus bibliotecas universitarias para facilitar el estudio durante la época de exámenes.
El calendario completo, que incluye los periodos de Navidad, puede consultarse en este enlace web habilitado por la Universidad.
Exposiciones en UCOCultura
Además, hasta el 4 de enero, se podrá visitar en el espacio UCOCultura (Plaza de la Corredera, 40) la exposición “Canteros / Bancales”, del artista Andrés Delgado, que permanecerá abierta al público durante estos días festivos.
