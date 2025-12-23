El Ayuntamiento de Córdoba suma tres nuevas sentencias favorables que le eximen de indemnizar a vecinos por la fallida implantación de la recogida neumática de residuos en varios barrios de la capital, reforzando así la posición municipal en una larga batalla judicial. Por otro lado, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en una operación que se ha saldado con 16 detenidos y la incautación de más de 1.200 kilos de hachís y cocaína en distintos puntos de Córdoba y Sevilla, dando por concluida una investigación que comenzó en julio. Por último, la densa niebla ha provocado el desvío a Sevilla de un vuelo de Vueling procedente de Barcelona, obligando a la aerolínea a reorganizar el traslado de cerca de 400 pasajeros que tenían que aterrizar en Córdoba.

