La actualidad del martes 23 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las sentencias sobre la recogida neumática, el golpe al narcotráfico en la provincia y el desvío de un vuelo con destino a Córdoba por la niebla centran la actualidad del día
El Ayuntamiento de Córdoba suma tres nuevas sentencias favorables que le eximen de indemnizar a vecinos por la fallida implantación de la recogida neumática de residuos en varios barrios de la capital, reforzando así la posición municipal en una larga batalla judicial. Por otro lado, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en una operación que se ha saldado con 16 detenidos y la incautación de más de 1.200 kilos de hachís y cocaína en distintos puntos de Córdoba y Sevilla, dando por concluida una investigación que comenzó en julio. Por último, la densa niebla ha provocado el desvío a Sevilla de un vuelo de Vueling procedente de Barcelona, obligando a la aerolínea a reorganizar el traslado de cerca de 400 pasajeros que tenían que aterrizar en Córdoba.
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- Concluye la operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Córdoba con 16 detenidos y 1.230 kilos de hachís intervenido
- Una densa niebla obliga a desviar a Sevilla el vuelo de Vueling procedente de Barcelona con destino Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias
Navidad en Córdoba
- Nochebuena y Navidad en Córdoba: planes, ofertas en terrazas y refuerzo de la seguridad
- Córdoba late al ritmo de la solidaridad en esta Navidad
Córdoba ciudad
- La UCO espera que Filosofía y Letras tenga las instalaciones de la calle Manríquez para el 2026-27
- El Ayuntamiento de Córdoba aprueba los presupuestos para 2026 con el voto en contra de toda la oposición
- Así será la planta de tratamiento de plásticos pionera en Córdoba: 65 millones invertidos y 150 puestos de trabajo
- La obra nueva de Rabanales contempla 334 plazas de aparcamiento
- Cambio de tendencia del turismo en Córdoba: la cifra de viajeros cae en los hoteles pero crece con fuerza en los apartamentos
Provincia
- El Ayuntamiento de Belalcázar acordona la fuente del Pilar por la contaminación del agua
- La Diputación destina 13,2 millones a juventud y digitalización, un 9,89% más que en 2025
Sucesos
- El vuelco de un camión en la Cuesta del Espino causa importantes retenciones en Córdoba
- Un fallecido en la N-432 en Córdoba tras un atropello a la altura de la cuesta del Lobatón
Cultura
- La Orquesta de Córdoba da la bienvenida a 2026 entre zarzuela y vals vienés junto a la soprano Auxiliadora Toledano
Deportes
- Álvaro García, la solución que busca el Córdoba CF en la ventana invernal para reactivar su delantera
España
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa