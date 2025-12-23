La Universidad de Córdoba (UCO) confía en que la Facultad de Filosofía y Letras pueda contar el próximo curso con la sede de la calle Manríquez, tras la oferta realizada por la Junta de Andalucía para la cesión temporal de ese edificio. Estas instalaciones servirán para paliar la necesidad de espacio de la facultad, ubicada en la plaza del Cardenal Salzar. Por otra parte, Córdoba sigue con resaca emocional tras la Lotería de Navidad, aunque la suerte apenas pasó de largo ayer en la provincia y dejó 650.000 euros entre la capital y Montilla. Por último, la Diputación firmó ayer un importante contrato para ejecutar la primera fase de la renovación del sistema de abastecimiento de agua del sur de la provincia, una infraestructura que garantizará el suministro a cerca de 250.000 personas.

Además, destacamos estas otras noticias

Córdoba ciudad

Lotería de Navidad

Provincia

Campo

Cultura