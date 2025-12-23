Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del martes 23 de diciembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La petición de la UCO para la cesión de Filosofía y Letras, la Lotería de Navidad en la provincia y la renovación del sistema de abastecimiento de agua en el sur de Córdoba centran la crónica del día

Edificio de la antigua Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en la calle Manríquez y futura ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO.

Edificio de la antigua Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en la calle Manríquez y futura ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCO. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Universidad de Córdoba (UCO) confía en que la Facultad de Filosofía y Letras pueda contar el próximo curso con la sede de la calle Manríquez, tras la oferta realizada por la Junta de Andalucía para la cesión temporal de ese edificio. Estas instalaciones servirán para paliar la necesidad de espacio de la facultad, ubicada en la plaza del Cardenal Salzar. Por otra parte, Córdoba sigue con resaca emocional tras la Lotería de Navidad, aunque la suerte apenas pasó de largo ayer en la provincia y dejó 650.000 euros entre la capital y Montilla. Por último, la Diputación firmó ayer un importante contrato para ejecutar la primera fase de la renovación del sistema de abastecimiento de agua del sur de la provincia, una infraestructura que garantizará el suministro a cerca de 250.000 personas.

