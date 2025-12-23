La actualidad del martes 23 de diciembre
La petición de la UCO para la cesión de Filosofía y Letras, la Lotería de Navidad en la provincia y la renovación del sistema de abastecimiento de agua en el sur de Córdoba centran la crónica del día
La Universidad de Córdoba (UCO) confía en que la Facultad de Filosofía y Letras pueda contar el próximo curso con la sede de la calle Manríquez, tras la oferta realizada por la Junta de Andalucía para la cesión temporal de ese edificio. Estas instalaciones servirán para paliar la necesidad de espacio de la facultad, ubicada en la plaza del Cardenal Salzar. Por otra parte, Córdoba sigue con resaca emocional tras la Lotería de Navidad, aunque la suerte apenas pasó de largo ayer en la provincia y dejó 650.000 euros entre la capital y Montilla. Por último, la Diputación firmó ayer un importante contrato para ejecutar la primera fase de la renovación del sistema de abastecimiento de agua del sur de la provincia, una infraestructura que garantizará el suministro a cerca de 250.000 personas.
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento aprueba su oferta de empleo público 2025 con 213 plazas: estos son los puestos a cubrir
- Convocadas 17.986 plazas para acceder a un empleo público en la Administración del Estado
- La primera planta solar cooperativa de Córdoba solicita licencia a Urbanismo
- La cabalgata de Santa Rosa-Valdeolleros ya tiene a sus Reyes Magos listos para repartir ilusión
- Las exportaciones cordobesas siguen creciendo a pesar de la caída del aceite de oliva
Lotería de Navidad
- Juan José Ferrer, de trabajar en la hostelería a repartir el tercer premio de la Lotería de Navidad en Córdoba
- Las loteras de La Viñuela que han vendido el tercer premio: "Estamos un poco bloqueadas… pero hay que abrir una botella y celebrarlo"
- El 90.693, con 50.000 euros al décimo, inunda de fiesta Montilla: "Nuestra alegría es dárselo a los clientes"
- Un grupo de amigos de Córdoba gana 200.000 euros en la Lotería de Navidad: «Hemos llorado de la emoción»
Provincia
Campo
Cultura
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa
- Cuatro de las mejores cocinas de Córdoba elaboran un menú inédito para sorprender en Nochebuena y Navidad