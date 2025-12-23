Así será la planta de tratamiento de plásticos pionera en Córdoba que prevé crear 150 puestos de trabajo

La compañía vasca Nantek ha dado a conocer los detalles técnicos, económicos y medioambientales de la innovadora planta de tratamiento de residuos plásticos que construirá la compañía en el Complejo Medioambiental de Córdoba (CMC), tras la adjudicación del proyecto por parte de la empresa municipal Sadeco. La iniciativa forma parte del proyecto Sadeco 5.0

El complejo industrial permitirá procesar la totalidad de los residuos plásticos que llegan cada año al complejo medioambientar, transformándolos íntegramente en materias primas petroquímicas de segunda vida, con su correspondiente valorización económica. Nantek, especializada en la conversión de residuos plásticos en biocombustibles y materias primas, asegura en una nota que se convierte así en la "primera empresa europea" en obtener una licitación pública para la eliminación integral del residuo plástico.

Con esta actuación, y según indica la empresa, Córdoba se adelanta a las futuras exigencias comunitarias y evita los sobrecostes que afrontarán los municipios que continúen depositando plásticos en vertedero, situándose previsiblemente en 2027 entre las primeras ciudades europeas en alcanzar el objetivo de vertido cero de plásticos. La iniciativa, añade la empresa, refuerza la estrategia europea de plásticos, contribuyendo a la "descarbonización, la economía circular y la independencia energética mediante la conversión de residuos en recursos útiles".

Complejo de tratamiento de plásticos. / CÓRDOBA

Una planta industrial de una hectárea y 22 millones de inversión inicial

El proyecto comenzará previsiblemente en el segundo semestre de 2026 dentro de las instalaciones del complemo medioambiental del Lobatón sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados, equivalente a una hectárea o un campo de fútbol. La inversión inicial por parte de Nantek alcanzará los 22 millones de euros, destinados a la construcción de una planta con capacidad para procesar hasta 16.000 toneladas anuales de residuos plásticos generados en la ciudad.

En una segunda fase, en función de las necesidades de Sadeco, el complejo podrá ampliar el número de reactores industriales hasta alcanzar una capacidad superior a 54.000 toneladas anuales, lo que, según la empresa, "consolidará a Córdoba como referente tecnológico en economía circular y transición energética en el sur de Europa". Esta ampliación supondría una inversión adicional de 43 millones de euros, elevando la inversión total hasta 65 millones de euros. Para ello, Nantek, junto a la consultora Mount Street Group (sucursal de Madrid), estudia distintas fórmulas de financiación para las diferentes fases del proyecto.

Empleo, ahorro económico y beneficio ambiental

Nantek explica que la planta generará 25 empleos directos en su primera fase, cifra que aumentará progresivamente hasta alcanzar 150 puestos de trabajo y más de 300 indirectos, vinculados a proveedores, servicios auxiliares y logística, una vez completada la ampliación.

Desde el punto de vista medioambiental, y según Nantek, el proyecto permitirá un "importante ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero y una drástica reducción del uso de vertederos". Según sus estimaciones, en un horizonte de 30 años "se evitará la emisión de unas 630.000 toneladas de CO₂, una cantidad equivalente a cerca de ocho millones de viajes en coche entre Madrid y Barcelona".

Asimismo, añade, dejar de verter 350.000 toneladas de plástico en tres décadas evitará ocupar aproximadamente 1.750.000 metros cúbicos de espacio de vertedero, un volumen similar al de 600 piscinas olímpicas o 210 campos de fútbol con un metro de altura, liberando suelo público y reduciendo la contaminación del terreno.

El proyecto, integrado en la estrategia Sadeco 5.0, “va a suponer un antes y un después en la gestión de residuos urbanos de una gran ciudad”, afirma Carlos Uraga, CEO de Nantek, quien subraya que “Córdoba se situará entre las ciudades más avanzadas del mundo en la transición hacia una gestión de residuos sostenible, eficiente y autosuficiente”. A su juicio, la iniciativa reforzará el liderazgo del municipio en innovación ambiental, atracción de inversión industrial y creación de empleo verde.