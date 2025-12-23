El programa de RTVA sobre el Magno Vía Crucis y Manuel Bellido, premios Córdoba de Periodismo

El programa sobre el Vía Crucis Magno de Córdoba realizado por el Centro Territorial de la RTVA en Córdoba y el periodista Manuel Bellido Mora han sido los ganadores de la cuarenta edición del Premio Córdoba de Periodismo, que promueve la Asociación de la Prensa de Córdoba.

En opinión del jurado se premia y reconoce el Vía Crucis Magno de Córdoba presentado por el Centro Territorial de la RTVA en Córdoba, “por la calidad del trabajo coral desplegado por periodistas, técnicos y colaboradores en un dispositivo de más de siete horas en televisión y radio que llevaron el evento en directo, a través de la señal regional de Canal Sur TV y Andalucía TV, a todos los rincones de la comunidad andaluza y al resto del mundo a través de la plataforma Canal Sur Más, proyectando con sus localizaciones la imagen monumental y el legado histórico de Córdoba, amplificadas al convertirse también en televisión institucional y cediendo su señal realizada limpia a casi una veintena de medios de comunicación de la provincia y otros puntos de la comunidad autónoma”.

Manuel Bellido Mora: cuatro décadas y experto en cine

El jurado también ha acordado conceder por unanimidad el 40 Premio Córdoba de Periodismo en la modalidad trayectoria profesional al periodista montillano Manuel Bellido Mora, “destacado periodista con una sólida y reconocida trayectoria profesional en las cuatro últimas décadas".

Experto en cine, ha dedicado gran parte de su carrera a la defensa y divulgación del séptimo arte en Andalucía, "contribuyendo con su constancia a acercar el cine al público andaluz desde una mirada creativa, rigurosa y cercana, proyectada como director del programa Una de cine. la revista de actualidad cinematográfica de Andalucía Televisión y Canal Sur Más".

Bellido mantiene además una constante colaboración con los colectivos culturales de su pueblo natal, con el ejemplo reciente de la publicación del libro Arte vinario y otros majuelos. El Montilla-Moriles, en los libros, el cine y la televisión.

Los premios serán entregados en un acto que celebrará la Asociación de la Prensa de Córdoba el próximo 22 de enero.