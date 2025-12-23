Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional de Córdoba investiga una riña entre un portero y un cliente de una sala de fiestas

El usuario interpuso una denuncia tras lo sucedido, aunque no se han producido detenciones

Coche de la Policía Nacional, en imagen de archivo.

Coche de la Policía Nacional, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

La Policía Nacional de Córdoba está investigando una riña ocurrida entre uno de los porteros de la sala M100 y un cliente, en un incidente ocurrido el pasado sábado 20 de diciembre por la noche. Según explican fuentes de este cuerpo policial, el cliente interpuso una denuncia tras una disputa con uno de los empleados que custodian la entrada del establecimiento. No obstante, no se han producido detenciones, hasta el momento.

Por otro lado, hay que destacar una segunda riña ocurrida en los últimos días en la ciudad. En este caso se trata de una disputa en el local Soho Ribera, en el casco histórico de Córdoba, aunque no se realizaron denuncias ni hay investigación abierta. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta este local a las 22.30 horas del pasado viernes, 19 de diciembre. Se identificó a los implicados y la situación no derivó a mayores, por lo que tampoco hubo detenciones.

