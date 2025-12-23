La obra nueva de Rabanales contempla 334 plazas de aparcamiento

La Universdad de Córdoba (UCO) prevé comenzar la ejecución de la fase 1 B de la reurbanización del campus de Rabanales en el primer trimestre de 2026. En esta línea, en los últimos días se ha adjudicado la obra a Sepisur XXI y la vicerrectora de Campus Sostenible, Amanda García, avanza que la actividad podría iniciarse en los primeros meses del año que viene.

En concreto, se trata de una primera etapa dentro de la fase 1 B que, fundamentalmente, recoge la construcción de las dos grandes bolsas de aparcamiento que tendrá el campus, una vez que se haya ejecutado el proyecto totalmente. Estos espacios de aparcamiento se encuentran dentro de la zona ya materializada, la fase 1 A, concentrada principalmente en los viales.

El trabajo contempla la ejecución de 320 plazas de aparcamiento, a las que se suman otras 14 para personas con movilidad reducida y espacios cubiertos para bicicletas. En la actualidad, el campus cuenta con zonas de aparcamiento ordenadas cerca de algunos edificios, pero también dispone de espacios donde estacionan estudiantes y profesionales (como explanadas) que no son propiamente aparcamientos. La nueva construcción incluirá sombreado para mitigar las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

Sepisur XXI contará con un plazo de 16 meses (a partir de la firma del contrato) para ejecutar la obra, que le ha sido adjudicada por 2.210.389,61 euros.

Después de esta etapa, quedará una segunda parte de la fase 1 B que abordará viales de la zona noroeste del campus. Amanda García afirma que esta actuación se licitará más adelante, «en función de la disponibilidad presupuestaria y de las necesidades del campus». En este sentido, la vicerrectora señala que, dado que la UCO dispone del proyecto completo de reurbanización, que tiene un coste global de 14 millones de euros, la previsión es ir faseando los trabajos en función de estas dos circunstancias.