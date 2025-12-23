Carta pastoral
El obispo de Córdoba anima a vivir una Navidad centrada en la esperanza, la humildad y los más vulnerables
Primer mensaje navideño de Jesús Fernández desde su llegada a la diócesis el pasado mes de mayo
El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha hecho pública su carta pastoral con motivo de la Navidad, centrada en la esperanza, la humildad y el compromiso con los más vulnerables.
En el primer mensaje navideño a la diócesis desde su llegada el pasado mes de mayo, el obispo invita a mirar más allá del brillo superficial de estas fechas y a detenerse en el significado profundo del nacimiento de Jesús. El obispo recuerda que, en un mundo “oscuro y lleno de sombras”, Dios quiso encender una luz humilde pero eterna en Belén, haciéndose hombre en la fragilidad de un niño nacido en la pobreza y la marginación.
Jesús Fernández subraya que Dios eligió nacer entre los más humildes para mostrar que toda persona, especialmente quienes viven en la exclusión, es digna de su amor. "Al contemplarlo en la cuna no solo nos sentimos amados por Él, sino que percibimos su llamada a amar a quienes viven en la pobreza y la marginación", afirma el prelado, que recuerda cómo pastores, vecinos y sabios de Oriente cuidaron y acompañaron a aquella familia.
Agradecimiento a los voluntarios
En su carta, el obispo pone en valor el testimonio de quienes hoy encarnan ese espíritu: voluntarios que recogen y reparten alimentos, personas que acompañan a quienes sufren el peso de la vida, quienes acogen a inmigrantes o aportan recursos, formación y oración. A todos ellos les expresa su agradecimiento por su compromiso silencioso y constante.
Carta de Navidad 2025 del obispo de Córdoba, Jesús FernándezCarta de Navidad 2025 del obispo de Córdoba, Jesús Fernández
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa