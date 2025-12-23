Nochebuena y Navidad en Córdoba: planes, ofertas en terrazas y refuerzo de la seguridad

Córdoba se prepara para celebrar la Nochebuena y el día de Navidad. Más allá de las terrazas y los restaurantes, durante los días 24 y 25 de diciembre la ciudad también ofrecerá actividades familiares, propuestas infantiles, tradiciones navideñas y espectáculos al aire libre, principalmente en el centro. Para ello, la Policía Nacional y la Guardia Civil reforzarán la seguridad en las calles de la capital, las barriadas periféricas, la provincia y las carreteras, con controles de alcoholemia y drogas, en la Nochebuena y la Navidad. Por su parte, la Policía Local también aumentará su presencia en Córdoba durante laTardebuena.

La jornada del miércoles 24 arrancará desde primera hora de la mañana con el Campamento de Navidad en el Zoológico, a partir de las 9.00 horas, una propuesta dirigida a los más pequeños que combina ocio y aprendizaje en un entorno natural. A las 10.00 horas abrirá sus puertas Chiquilandia, en el Vial Norte, uno de los espacios más visitados durante estas fechas por las familias, con actividades y atracciones infantiles. Una hora más tarde, a las 11.00, podrá visitarse el Belén Municipal, instalado en el Oratorio de San Felipe Neri, una de las citas tradicionales de la Navidad cordobesa.

La 'Tardebuena'

La Tardebuena se ha consolidado como toda una tradición desde el mediodía hasta las 19.00 o las 20.00. Un año más, los cordobeses abarrotarán las terrazas del centro y de los barrios, transformando la ciudad en un hervidero. Muchos bares ofrecerán platos de arroz o migas gratis con la consumición.

En el barrio de El Higuerón se celebrará la Tardebuena en la Plaza Rafael Villar, a partir de las 15.00, en una iniciativa que adelanta el ambiente festivo con música y convivencia vecinal.

El espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde ofrecerá pases a las 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 y 20.30 horas, aprovechable para los que vayan de recogida y estén de paseo. Además, los pases de las 19.00 y las 20.00 contarán con sonido aminorado para facilitar el disfrute a personas con sensibilidad acústica.

Petardos en Navidad: ¿Cómo está regulado de la pirotecnia en Córdoba? Córdoba capital cuenta con un bando específico que regula el uso de los artificios pirotécnicos, en el queda recogido la prohibición de venta, manipulación y uso de cualquier clase de artículos pirotécnicos, en las vías y zonas de dominio público y privadas, salvo que se cuente con la expresa autorización municipal y de las demás administraciones públicas competentes. Se recuerda que, "incluso en los lugares autorizados está prohibido el uso de artículos de las categorías F1 y F2 a menores de 12 y 16 años, respectivamente. Así como la categoría F3 para los mayores de 18". Además, expone que en ningún caso el Ayuntamiento autorizará la venta en vía pública de este tipo de mercancía. Las multas que establece la normativa van desde los 100 a los 601.012 euros, además de la incautación del material y la suspensión de la actividad o cierre del establecimiento hasta cinco años

Navidad en familia y música al aire libre

Tras el baldeo del espacio, La Corredera se transformará al amanecer en una terraza abierta para disfrutar del solecito, si el tiempo lo permite. Las atracciones que acompañan al busto de Antonio Gala en el bulevar Gran Capitán abrirán sus puertas al mediodía. A las 11.30 será el turno de uno de los momentos más esperados por los más pequeños: la visita de Papá Noel a Villarrubia, organizada en la sede de la asociación vecinal Veredón.

Por la tarde regresará el espectáculo de luz y sonido a la calle Cruz Conde, con los mismos pases que el día anterior -18.30, 19.00, 19.30, 20.00 y 20.30 horas- y sonido aminorado en los pases de las 19.00 y 20.00.

Paseos en familia por el Puente Romano durante la mañana del Día de Navidad. / Víctor Castro

La programación navideña del 25 de diciembre se cerrará con música. A las 19.30 horas, junto a la Calahorra, tendrá lugar un concierto del coro góspel, una propuesta que combina el espíritu navideño con un repertorio lleno de ritmo y emoción en un enclave emblemático de la ciudad.