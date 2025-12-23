La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos

El Ayuntamiento de Córdoba ha logrado tres nuevas sentencias favorables que le eximen de indemnizar por la implantación fallida de la recogida neumática de residuos en los barrios de Turruñuelos, Huerta de Santa Isabel Este y nuevo Zoco. En concreto, los fallos afectan a dos viviendas del residencial Mezquita de Poniente y una de Hábitat Zahira y han sido dictados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba. En los tres casos cabe recurso de apelación.

Se trata del tercer, cuarto y quinto fallo emitido dentro de un total de 80 reclamaciones judicializadas, y llegan apenas ocho meses después de que las dos primeras sentencias, dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Córdoba y por el propio número 3, dieran ya la razón al Consistorio. En aquellos casos, los jueces entendieron que el perjuicio económico reclamado por los vecinos no estaba suficientemente justificado y que la actuación municipal se había producido dentro de los márgenes legales de su potestad urbanística.

Argumentos de la sentencia

Los tres nuevos fallos presentan una argumentación prácticamente idéntica, basada en varios ejes que llevan al magistrado a concluir que el Ayuntamiento no debe indemnizar a los vecinos.

En primer lugar, la sentencia señala que “no existe un daño antijurídico”, un requisito imprescindible para que prospere una reclamación de responsabilidad patrimonial. Para el tribunal, los perjuicios alegados entran dentro de los inconvenientes que los ciudadanos están obligados a soportar cuando el poder público actúa de forma razonable en el ejercicio de sus competencias.

Un vecino de Nuevo Zoco muestra el sistema de recogida neumática de basura. / MANUEL MURILLO

Este razonamiento se apoya en otro de los pilares del fallo: que el Ayuntamiento actuó dentro de un margen de actuación razonable, aunque el Plan Especial de Recogida Neumática acabara siendo anulado. En este sentido, la resolución subraya que “no encuentra este juzgador razonamiento o expresión que permita calificar de irrazonable o arbitrario el ejercicio de la potestad planificadora llevado a cabo por la demandada”.

Por último, el juez recuerda que la mera anulación del plan no genera automáticamente derecho a indemnización y destaca que el sistema de recogida neumática estuvo vigente durante años “sin que nadie lo discutiera, lo que pugna con un supuesto carácter palmario de la ilegalidad declarada”.

Sobre la recogida neumática

La recogida neumática de residuos fue uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos impulsados en Córdoba a comienzos de los años 2000. El sistema, basado en una red de tuberías subterráneas que aspiraban la basura desde buzones hasta una planta central, se proyectó para varios barrios de expansión, aunque su implantación nunca llegó a consolidarse plenamente.

Un vecino accede a un residencial que cuenta con las instalaciones para la recogida neumática de basura. / A. J. GONZÁLEZ

En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló el plan al considerar que no se ajustaba al planeamiento urbanístico, lo que obligó al Ayuntamiento a devolver buena parte de las cantidades cobradas a promotores y propietarios. A partir de ahí, se abrió un frente judicial por posibles indemnizaciones a vecinos.

En los últimos meses, varias sentencias han respaldado la posición del Ayuntamiento al descartar su responsabilidad patrimonial. El proceso, no obstante, sigue abierto y aún quedan decenas de pleitos pendientes de resolución.