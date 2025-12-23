Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, martes, 23 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Navidad en Madinat al-Zahra
Visita temática ‘Árboles de Piedra’ en el Salón Rico
Se realiza un recorrido por la iconografía vegetal y la simbología de los grandes tableros decorativos del Salón Rico, donde cada motivo es único y revela la riqueza ornamental del edificio. Requiere inscripción previa.
CÓRDOBA. Madinat al-Zahra.
Carretera de Palma del Río, km 5,5.
4 pases al día.
Música
Navidad flamenca en los mercadillos de Córdoba
Como última cita antes de Nochebuena, el Mercadillo de las Setas acogerá el cierre de estos recitales. La música correrá de nuevo a cargo de Isa Jurado y Toto Puerma.
CÓRDOBA. Mercadillo de las Setas.
Parque de las Setas.
12.00 horas.
Música
Ciclo musical Navidad en la Puerta del Puente
El grupo vocal a capela On Five, que ha participado en los programas televisivos ‘Tierra de Talento’ y ‘La Voz’, actúa hoy dentro del ciclo musical Navidad en la Puerta del Puente.
CÓRDOBA. Puerta del Puente.
Plaza del Triunfo, s/n.
19.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Hilos de la diáspora’
Se trata de una muestra colectiva que condensa el trabajo de talleres y encuentros sobre el bordado tradicional palestino o tatriz, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
Muestra
‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’
Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro, 1.
De 09.00 a 21.00 horas.
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa
- Cuatro de las mejores cocinas de Córdoba elaboran un menú inédito para sorprender en Nochebuena y Navidad