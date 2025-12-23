Qué hacer hoy en Córdoba, martes, 23 de diciembre de 2025

Navidad en Madinat al-Zahra

Visita temática ‘Árboles de Piedra’ en el Salón Rico

Se realiza un recorrido por la iconografía vegetal y la simbología de los grandes tableros decorativos del Salón Rico, donde cada motivo es único y revela la riqueza ornamental del edificio. Requiere inscripción previa.

CÓRDOBA. Madinat al-Zahra. Carretera de Palma del Río, km 5,5. 4 pases al día.

Música

Navidad flamenca en los mercadillos de Córdoba

Como última cita antes de Nochebuena, el Mercadillo de las Setas acogerá el cierre de estos recitales. La música correrá de nuevo a cargo de Isa Jurado y Toto Puerma.

CÓRDOBA. Mercadillo de las Setas. Parque de las Setas. 12.00 horas.

Música

Ciclo musical Navidad en la Puerta del Puente

El grupo vocal a capela On Five, que ha participado en los programas televisivos ‘Tierra de Talento’ y ‘La Voz’, actúa hoy dentro del ciclo musical Navidad en la Puerta del Puente.

CÓRDOBA. Puerta del Puente. Plaza del Triunfo, s/n. 19.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Hilos de la diáspora’

Se trata de una muestra colectiva que condensa el trabajo de talleres y encuentros sobre el bordado tradicional palestino o tatriz, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

CÓRDOBA. Casa Árabe. Samuel Santos Gener, 9. De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento. Su obra se caracteriza por transitar del academicismo al realismo social, un movimiento artístico de finales del siglo XIX comprometido con la crítica.